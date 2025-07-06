https://1prime.ru/20250706/ssha-859220389.html
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву
Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:50+0300
2025-07-06T17:50+0300
2025-07-06T17:52+0300
политика
сша
военная помощь украине
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 6 июл — МОСКВА. Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо Байден. Об этом рассказывается в публикации издания The National Interest.Как предполагают авторы статьи, взятая Вашингтоном пауза демонстрирует стремление американской администрации "отойти от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с задекларированными целями платформы (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа "Америка прежде всего".При этом в материале отмечается, что вопрос о возобновлении поставок будет решен в зависимости от того, какие результаты даст инициированная Пентагоном аудиторская проверка запасов на военных складах.Особо подчеркивается, что на объемы и темпы поставок американского оружия Вооруженным силам Украины будут прямо влиять степень заполненности военных складов и объем глобальных обязательств США.
https://1prime.ru/20250705/ukraina-859199970.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, военная помощь украине, мнение
Политика, США, военная помощь Украине, мнение
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву
NI: США хотят дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Украине
МОСКВА, 6 июл — МОСКВА.
Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо Байден. Об этом рассказывается в публикации издания The National Interest
.
Как предполагают авторы статьи, взятая Вашингтоном пауза демонстрирует стремление американской администрации "отойти от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с задекларированными целями платформы (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа "Америка прежде всего".
При этом в материале отмечается, что вопрос о возобновлении поставок будет решен в зависимости от того, какие результаты даст инициированная Пентагоном аудиторская проверка запасов на военных складах.
Особо подчеркивается, что на объемы и темпы поставок американского оружия Вооруженным силам Украины будут прямо влиять степень заполненности военных складов и объем глобальных обязательств США.
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи