https://1prime.ru/20250706/ssha-859220389.html

"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву

"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву

Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T17:50+0300

2025-07-06T17:50+0300

2025-07-06T17:52+0300

политика

сша

военная помощь украине

мнение

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МОСКВА, 6 июл — МОСКВА. Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо Байден. Об этом рассказывается в публикации издания The National Interest.Как предполагают авторы статьи, взятая Вашингтоном пауза демонстрирует стремление американской администрации "отойти от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с задекларированными целями платформы (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа "Америка прежде всего".При этом в материале отмечается, что вопрос о возобновлении поставок будет решен в зависимости от того, какие результаты даст инициированная Пентагоном аудиторская проверка запасов на военных складах.Особо подчеркивается, что на объемы и темпы поставок американского оружия Вооруженным силам Украины будут прямо влиять степень заполненности военных складов и объем глобальных обязательств США.

https://1prime.ru/20250705/ukraina-859199970.html

сша

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сша, военная помощь украине, мнение