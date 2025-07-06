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"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву - 06.07.2025, ПРАЙМ
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"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву
Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:50+0300
2025-07-06T17:52+0300
политика
сша
военная помощь украине
мнение
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МОСКВА, 6 июл — МОСКВА. Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо Байден. Об этом рассказывается в публикации издания The National Interest.Как предполагают авторы статьи, взятая Вашингтоном пауза демонстрирует стремление американской администрации "отойти от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с задекларированными целями платформы (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа "Америка прежде всего".При этом в материале отмечается, что вопрос о возобновлении поставок будет решен в зависимости от того, какие результаты даст инициированная Пентагоном аудиторская проверка запасов на военных складах.Особо подчеркивается, что на объемы и темпы поставок американского оружия Вооруженным силам Украины будут прямо влиять степень заполненности военных складов и объем глобальных обязательств США.
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сша, военная помощь украине, мнение
Политика, США, военная помощь Украине, мнение
17:50 06.07.2025 (обновлено: 17:52 06.07.2025)
 
"Прямо влиять". СМИ раскрыли, зачем США остановили помощь Киеву

NI: США хотят дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 6 июл — МОСКВА. Приостановка американской помощи Киеву свидетельствует о том, что Белый дом стремится устраниться от участия в прокси-войне, которую вел экс-президент США Джо Байден. Об этом рассказывается в публикации издания The National Interest.
Как предполагают авторы статьи, взятая Вашингтоном пауза демонстрирует стремление американской администрации "отойти от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с задекларированными целями платформы (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа "Америка прежде всего".
При этом в материале отмечается, что вопрос о возобновлении поставок будет решен в зависимости от того, какие результаты даст инициированная Пентагоном аудиторская проверка запасов на военных складах.
Особо подчеркивается, что на объемы и темпы поставок американского оружия Вооруженным силам Украины будут прямо влиять степень заполненности военных складов и объем глобальных обязательств США.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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Вчера, 10:50
 
ПолитикаСШАвоенная помощь Украинемнение
 
 
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