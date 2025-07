Рейтинг одобрения Стармера побил все "рекорды", показали результаты опроса

https://1prime.ru/20250706/starmer-859217779.html

политика

великобритания

кир стармер

рейтинг

опрос

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения за всё время его пребывания в должности, следует из исследования, проведенного аналитическим центром More in Common для газеты Times. "Опрос показал, что внутренние распри в правительстве подорвали доверие к Лейбористской партии и дали Стармеру самый низкий за всю историю рейтинг одобрения минус 43", - говорится в публикации. Согласно диаграмме, уровень поддержки Стармера был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр. Как отмечается, на вопрос о том, кто, по мнению респондентов, лучше справится с ролью премьер-министра - Стармер, лидер Консервативной партии Кеми Баденок или лидер Reform UK Найджел Фараж, - 46% ответили, что никто из перечисленных. Свою поддержку Фаражу высказали 24% опрошенных, Стармеру - 20%, Баденок - только 10%. Также исследование показало, что 73% британцев считают нынешнее правительство нестабильным и "хаотичным". Противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов. Исследование проводилось на этой неделе, данные о статистической погрешности не приводятся. Как показало исследование, проведенное в июне компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, большинство британцев считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов. Февральский опрос компании YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности.

великобритания

великобритания, кир стармер, рейтинг, опрос