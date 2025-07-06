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Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей

Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей - 06.07.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей

Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T05:57+0300

2025-07-06T05:57+0300

2025-07-06T05:57+0300

общество

москва

рф

федор бондарчук

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее мировой суд оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение. Согласно судебной картотеке, Рудскую привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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общество , москва, рф, федор бондарчук