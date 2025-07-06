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Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе
Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе - 06.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений, которые уже унесли жизни десятков человек. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T18:42+0300
2025-07-06T18:46+0300
происшествия
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сша
техас
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений, которые уже унесли жизни десятков человек. "Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы. Эти семьи переживают невообразимую трагедию, в которой погибло много людей, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений выросло до 59 человек. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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дональд трамп, сша, техас, бедствие, режим, наводнение
Происшествия, Дональд Трамп, США, ТЕХАС, бедствие, режим, наводнение
18:42 06.07.2025 (обновлено: 18:46 06.07.2025)
 
Трамп сообщил о введении режима бедствия в Техасе

Трамп: в округе Керр штата Техас введен режим бедствия из-за наводнений

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗатопления в Краснодарском крае
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений, которые уже унесли жизни десятков человек.
"Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы. Эти семьи переживают невообразимую трагедию, в которой погибло много людей, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений выросло до 59 человек.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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ПроисшествияДональд ТрампСШАТЕХАСбедствиережимнаводнение
 
 
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