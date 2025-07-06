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Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска - 06.07.2025, ПРАЙМ
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T03:14+0300
2025-07-06T03:14+0300
2025-07-06T03:14+0300
общество
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл - ПРАЙМ. Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Из-за тумана в Южно-Сахалинске по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления яда рейсов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
По данным электронного табло аэропорта, задержан вылет трех рейсов в Москву и одного - в Новосибирск.
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Общество , Южно-Сахалинск, МОСКВА, НОВОСИБИРСК
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл - ПРАЙМ. Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Из-за тумана в Южно-Сахалинске по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления яда рейсов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
По данным электронного табло аэропорта, задержан вылет трех рейсов в Москву и одного - в Новосибирск.