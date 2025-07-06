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Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска

Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска - 06.07.2025, ПРАЙМ

Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска

Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T03:14+0300

2025-07-06T03:14+0300

2025-07-06T03:14+0300

общество

южно-сахалинск

москва

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл - ПРАЙМ. Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Из-за тумана в Южно-Сахалинске по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления яда рейсов", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным электронного табло аэропорта, задержан вылет трех рейсов в Москву и одного - в Новосибирск.

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общество , южно-сахалинск, москва, новосибирск