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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30% - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30% - 06.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%
Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T08:47+0300
2025-07-06T08:47+0300
экономика
россия
бразилия
экспорт
минеральные удобрения
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.
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россия, бразилия, экспорт, минеральные удобрения
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, экспорт, минеральные удобрения
08:47 06.07.2025
 
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%

Гурьев: Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в Бразилию почти на 30%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.
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