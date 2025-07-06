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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%

Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30% - 06.07.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%

Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T08:47+0300

2025-07-06T08:47+0300

2025-07-06T08:47+0300

экономика

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бразилия

экспорт

минеральные удобрения

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.

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бразилия

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россия, бразилия, экспорт, минеральные удобрения