https://1prime.ru/20250706/udobreniya-859214539.html

Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС

Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ

Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС

Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T10:34+0300

2025-07-06T10:34+0300

2025-07-06T10:34+0300

экономика

россия

экспорт

брикс

минеральные удобрения

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать", - сказал Гурьев, отвечая на вопрос о планах по поставкам минеральных удобрений в страны БРИКС в ближайшие пять лет. Он отметил, что объёмы производства удобрений в России растут, и часть этого объема пойдет на развивающиеся рынки, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.

https://1prime.ru/20250706/udobreniya-859213132.html

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россия, экспорт, брикс, минеральные удобрения