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Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС
Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС
Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T10:34+0300
2025-07-06T10:34+0300
экономика
россия
экспорт
брикс
минеральные удобрения
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать", - сказал Гурьев, отвечая на вопрос о планах по поставкам минеральных удобрений в страны БРИКС в ближайшие пять лет. Он отметил, что объёмы производства удобрений в России растут, и часть этого объема пойдет на развивающиеся рынки, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.
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россия, экспорт, брикс, минеральные удобрения
Экономика, РОССИЯ, экспорт, БРИКС, минеральные удобрения
10:34 06.07.2025
 
Россия нарастит поставки минеральных удобрений в страны БРИКС

Гурьев: Россия намерена нарастить экспорт минеральных удобрений в страны БРИКС

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Вертикальная ферма" компании iFarm в Новосибирске
Вертикальная ферма компании iFarm в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать", - сказал Гурьев, отвечая на вопрос о планах по поставкам минеральных удобрений в страны БРИКС в ближайшие пять лет.
Он отметил, что объёмы производства удобрений в России растут, и часть этого объема пойдет на развивающиеся рынки, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.
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