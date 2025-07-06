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В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО
В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО - 06.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды дискуссий не приводят к прогрессу. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T08:54+0300
2025-07-06T08:54+0300
политика
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды дискуссий не приводят к прогрессу. "Проблема даже с дискуссией о членстве Украины в НАТО. Она стала &lt;...&gt; очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора, видел это много раз, много выступлений на заседаниях Украина-НАТО (дискуссия - ред.) почему-то заходит в одну и ту же колею. И это просто превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу", - сказал Тихий в интервью украинскому журналисту Александру Нотевскому, трансляция которого опубликована в YouTube-канале. Завершившийся 25 июня в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.
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украина, нато, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
08:54 06.07.2025
 
В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО

МИД Украины Тихий: новые дискуссии по вступлению Украины в НАТО не приводят к прогрессу

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды дискуссий не приводят к прогрессу.
"Проблема даже с дискуссией о членстве Украины в НАТО. Она стала <...> очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора, видел это много раз, много выступлений на заседаниях Украина-НАТО (дискуссия - ред.) почему-то заходит в одну и ту же колею. И это просто превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу", - сказал Тихий в интервью украинскому журналисту Александру Нотевскому, трансляция которого опубликована в YouTube-канале.
Завершившийся 25 июня в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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