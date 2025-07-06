https://1prime.ru/20250706/ukraina-859213253.html

В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО

В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО - 06.07.2025, ПРАЙМ

В МИД Украины назвали "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды дискуссий не приводят к прогрессу. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T08:54+0300

2025-07-06T08:54+0300

2025-07-06T08:54+0300

политика

украина

нато

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды дискуссий не приводят к прогрессу. "Проблема даже с дискуссией о членстве Украины в НАТО. Она стала <...> очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора, видел это много раз, много выступлений на заседаниях Украина-НАТО (дискуссия - ред.) почему-то заходит в одну и ту же колею. И это просто превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу", - сказал Тихий в интервью украинскому журналисту Александру Нотевскому, трансляция которого опубликована в YouTube-канале. Завершившийся 25 июня в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.

https://1prime.ru/20250705/ukraina-859202211.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, владимир зеленский