https://1prime.ru/20250706/ukraina-859213683.html

"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал

"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал

Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube-канала The Duran, заявил, что после решения Пентагона приостановить поставки оружия Украине, | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T09:31+0300

2025-07-06T09:31+0300

2025-07-06T09:31+0300

политика

украина

европа

сша

поставки оружия украине

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube-канала The Duran, заявил, что после решения Пентагона приостановить поставки оружия Украине, киевский режим вряд ли пойдет на мирные переговоры, что приведет к краху страны.“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими", - заявил Меркурис.По мнению эксперта, Украине придется согласиться с условиями России и признать потерю четырех регионов. Однако он сомневается, что Киев пойдёт на этот шаг и, вероятно, продолжит требовать военную и финансовую помощь от Европы. По прогнозам Меркуриса, украинские власти, получив помощь от ЕС, будут продолжать войну до краха страны, после чего переберутся в Европу и создадут правительство в изгнании.1 июля газета Politico сообщила о временном прекращении США поставок вооружений Украине из-за сокращения собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, указав на приоритет национальных интересов Америки.

https://1prime.ru/20250705/ukraina-859199970.html

украина

европа

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украина, европа, сша, поставки оружия украине