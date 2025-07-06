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"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал - 06.07.2025, ПРАЙМ
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"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал
"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал
Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube-канала The Duran, заявил, что после решения Пентагона приостановить поставки оружия Украине, | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T09:31+0300
2025-07-06T09:31+0300
политика
украина
европа
сша
поставки оружия украине
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube-канала The Duran, заявил, что после решения Пентагона приостановить поставки оружия Украине, киевский режим вряд ли пойдет на мирные переговоры, что приведет к краху страны.“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими", - заявил Меркурис.По мнению эксперта, Украине придется согласиться с условиями России и признать потерю четырех регионов. Однако он сомневается, что Киев пойдёт на этот шаг и, вероятно, продолжит требовать военную и финансовую помощь от Европы. По прогнозам Меркуриса, украинские власти, получив помощь от ЕС, будут продолжать войну до краха страны, после чего переберутся в Европу и создадут правительство в изгнании.1 июля газета Politico сообщила о временном прекращении США поставок вооружений Украине из-за сокращения собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, указав на приоритет национальных интересов Америки.
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украина
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украина, европа, сша, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, поставки оружия Украине
09:31 06.07.2025
 
"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал

Меркурис: если киевский режим не пойдет на переговоры, Украину ожидает крах

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube-канала The Duran, заявил, что после решения Пентагона приостановить поставки оружия Украине, киевский режим вряд ли пойдет на мирные переговоры, что приведет к краху страны.
“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими", - заявил Меркурис.
По мнению эксперта, Украине придется согласиться с условиями России и признать потерю четырех регионов. Однако он сомневается, что Киев пойдёт на этот шаг и, вероятно, продолжит требовать военную и финансовую помощь от Европы.
По прогнозам Меркуриса, украинские власти, получив помощь от ЕС, будут продолжать войну до краха страны, после чего переберутся в Европу и создадут правительство в изгнании.
1 июля газета Politico сообщила о временном прекращении США поставок вооружений Украине из-за сокращения собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, указав на приоритет национальных интересов Америки.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАСШАпоставки оружия Украине
 
 
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