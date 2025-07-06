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"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени - 06.07.2025, ПРАЙМ
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"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени
"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени
Немецкий военный эксперт Томас Тайнер в статье для Bild пишет, что без поставок американских ракет украинская система ПВО прекратит существование в течение... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T10:10+0300
2025-07-06T10:11+0300
политика
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Немецкий военный эксперт Томас Тайнер в статье для Bild пишет, что без поставок американских ракет украинская система ПВО прекратит существование в течение недели, а установки HIMARS станут бесполезными к сентябрю."Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября. В случае ракет Patriot все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен", — написал Тайнер.Кроме того, эксперт отметил, что нехватка ракет Patriot заставит киевский режим отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, например, немецкие IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.Во вторник издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и зенитных ракет из США в Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила прекращение поставок, объяснив это приоритетом интересов США. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия приближает окончание спецоперации. Москва неоднократно предупреждала Запад о бесплодности поставок оружия Украине, указывая на участие НАТО в конфликте через поставки вооружений и подготовку кадров. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, альянс участвует в украинском конфликте не только за счет отправки военной техники на Украину, но и посредством подготовки кадров.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, НАТО, УКРАИНА
10:10 06.07.2025 (обновлено: 10:11 06.07.2025)
 
"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени

Bild: к сентябрю у Украины закончатся установки HIMARS, и Киев окончательно лишится защиты

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Немецкий военный эксперт Томас Тайнер в статье для Bild пишет, что без поставок американских ракет украинская система ПВО прекратит существование в течение недели, а установки HIMARS станут бесполезными к сентябрю.
"Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября. В случае ракет Patriot все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен", — написал Тайнер.
Кроме того, эксперт отметил, что нехватка ракет Patriot заставит киевский режим отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, например, немецкие IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.
Во вторник издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и зенитных ракет из США в Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила прекращение поставок, объяснив это приоритетом интересов США. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия приближает окончание спецоперации.
Москва неоднократно предупреждала Запад о бесплодности поставок оружия Украине, указывая на участие НАТО в конфликте через поставки вооружений и подготовку кадров. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, альянс участвует в украинском конфликте не только за счет отправки военной техники на Украину, но и посредством подготовки кадров.
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