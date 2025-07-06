https://1prime.ru/20250706/ukraina-859214090.html

"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени

"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Останется беззащитен": в Германии выяснили, что ждет Украину к осени

Немецкий военный эксперт Томас Тайнер в статье для Bild пишет, что без поставок американских ракет украинская система ПВО прекратит существование в течение... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T10:10+0300

2025-07-06T10:10+0300

2025-07-06T10:11+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Немецкий военный эксперт Томас Тайнер в статье для Bild пишет, что без поставок американских ракет украинская система ПВО прекратит существование в течение недели, а установки HIMARS станут бесполезными к сентябрю."Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября. В случае ракет Patriot все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен", — написал Тайнер.Кроме того, эксперт отметил, что нехватка ракет Patriot заставит киевский режим отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, например, немецкие IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.Во вторник издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и зенитных ракет из США в Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила прекращение поставок, объяснив это приоритетом интересов США. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия приближает окончание спецоперации. Москва неоднократно предупреждала Запад о бесплодности поставок оружия Украине, указывая на участие НАТО в конфликте через поставки вооружений и подготовку кадров. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, альянс участвует в украинском конфликте не только за счет отправки военной техники на Украину, но и посредством подготовки кадров.

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германия, европа, нато, украина