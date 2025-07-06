Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250706/ukraina-859219341.html
"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины
"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины
Сербский журнал Печат обвинил Европейский союз в провоцировании продолжения украинского конфликта из-за настаивания на членстве Украины в ЕС, игнорируя успехи... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:02+0300
2025-07-06T17:02+0300
политика
украина
европа
ес
роберт фицо
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Сербский журнал Печат обвинил Европейский союз в провоцировании продолжения украинского конфликта из-за настаивания на членстве Украины в ЕС, игнорируя успехи России на фронте."Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский Союз держит Украину почти под полным контролем. И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия "остановится", то есть сколько еще продлится специальная военная операция. Судя по позиции Брюсселя, который одобряет членство Украины в ЕС, мир не наступит еще долго", - сообщается в материале журнала.Печат отмечает, что евроинтеграция Украины столь же неприемлема для России, как и вступление страны в НАТО, что существенно усложнит разрешение конфликта. Кроме того, журнал подчеркивает, что позиция премьер-министров Словакии и Венгрии, Роберта Фицо и Виктора Орбана, против расширения Евросоюза на восток, направлена на скорейшее урегулирование конфликта.В мае глава МИД России Сергей Лавров назвал одно из условий Москвы для урегулирования украинского конфликта. Условием было возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Лавров также отметил, что призывы Европы к безусловному прекращению огня нацелены лишь на острочку конфликта с целью дальнейшего перевооружения Украины. Глава МИД также указал, что эти призывы противоречат прежней позиции ЕС и НАТО, которые отвергали переговоры с Россией до достижения Украиной сильной переговорной позиции и нанесения стратегического поражения России.
https://1prime.ru/20250706/ukraina-859213683.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, ес, роберт фицо, виктор орбан, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Владимир Путин
17:02 06.07.2025
 
"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины

Печат: исход украинского конфликта зависит не от Европы, а от России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Сербский журнал Печат обвинил Европейский союз в провоцировании продолжения украинского конфликта из-за настаивания на членстве Украины в ЕС, игнорируя успехи России на фронте.
"Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский Союз держит Украину почти под полным контролем. И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия "остановится", то есть сколько еще продлится специальная военная операция. Судя по позиции Брюсселя, который одобряет членство Украины в ЕС, мир не наступит еще долго", - сообщается в материале журнала.
Печат отмечает, что евроинтеграция Украины столь же неприемлема для России, как и вступление страны в НАТО, что существенно усложнит разрешение конфликта. Кроме того, журнал подчеркивает, что позиция премьер-министров Словакии и Венгрии, Роберта Фицо и Виктора Орбана, против расширения Евросоюза на восток, направлена на скорейшее урегулирование конфликта.
В мае глава МИД России Сергей Лавров назвал одно из условий Москвы для урегулирования украинского конфликта. Условием было возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Лавров также отметил, что призывы Европы к безусловному прекращению огня нацелены лишь на острочку конфликта с целью дальнейшего перевооружения Украины. Глава МИД также указал, что эти призывы противоречат прежней позиции ЕС и НАТО, которые отвергали переговоры с Россией до достижения Украиной сильной переговорной позиции и нанесения стратегического поражения России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
"Запад не спасет". В Британии спрогнозировали Украине мрачный финал
09:31
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАЕСРоберт ФицоВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала