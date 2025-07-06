https://1prime.ru/20250706/ukraina-859219341.html

"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины

"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Почти под контролем": в Сербии напомнили, от кого зависит судьба Украины

Сербский журнал Печат обвинил Европейский союз в провоцировании продолжения украинского конфликта из-за настаивания на членстве Украины в ЕС, игнорируя успехи... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T17:02+0300

2025-07-06T17:02+0300

2025-07-06T17:02+0300

политика

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Сербский журнал Печат обвинил Европейский союз в провоцировании продолжения украинского конфликта из-за настаивания на членстве Украины в ЕС, игнорируя успехи России на фронте."Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский Союз держит Украину почти под полным контролем. И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия "остановится", то есть сколько еще продлится специальная военная операция. Судя по позиции Брюсселя, который одобряет членство Украины в ЕС, мир не наступит еще долго", - сообщается в материале журнала.Печат отмечает, что евроинтеграция Украины столь же неприемлема для России, как и вступление страны в НАТО, что существенно усложнит разрешение конфликта. Кроме того, журнал подчеркивает, что позиция премьер-министров Словакии и Венгрии, Роберта Фицо и Виктора Орбана, против расширения Евросоюза на восток, направлена на скорейшее урегулирование конфликта.В мае глава МИД России Сергей Лавров назвал одно из условий Москвы для урегулирования украинского конфликта. Условием было возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Лавров также отметил, что призывы Европы к безусловному прекращению огня нацелены лишь на острочку конфликта с целью дальнейшего перевооружения Украины. Глава МИД также указал, что эти призывы противоречат прежней позиции ЕС и НАТО, которые отвергали переговоры с Россией до достижения Украиной сильной переговорной позиции и нанесения стратегического поражения России.

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украина, европа, ес, роберт фицо, виктор орбан, владимир путин