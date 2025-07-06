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В Госдуме напомнили о новых полномочиях врачей - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме напомнили о новых полномочиях врачей
В Госдуме напомнили о новых полномочиях врачей - 06.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме напомнили о новых полномочиях врачей
В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T08:13+0300
2025-07-06T08:13+0300
госдума
россия
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. "С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", - сказал Огуль. По его словам, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение, что позволит контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски. "Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", - отметил Огуль. Парламентарий добавил, что закон принят в интересах всех граждан России, по его мнению, он поможет сделать жизнь россиян безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
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госдума, россия
Госдума, РОССИЯ
08:13 06.07.2025
 
В Госдуме напомнили о новых полномочиях врачей

Огуль: врачи обязаны информировать об опасных для окружающих пациентах

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве
#Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", - сказал Огуль.
По его словам, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение, что позволит контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.
"Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", - отметил Огуль.
Парламентарий добавил, что закон принят в интересах всех граждан России, по его мнению, он поможет сделать жизнь россиян безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
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