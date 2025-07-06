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Силуанов дал прогноз по росту экономики России в 2025 году
Силуанов дал прогноз по росту экономики России в 2025 году - 06.07.2025, ПРАЙМ
Силуанов дал прогноз по росту экономики России в 2025 году
Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:05+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. При этом, по оценке министерства, по итогам января-мая рост составил 1,5%, а в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. ЦБ РФ прогнозирует на этот год рост экономики страны в диапазоне 1-2%, указывая, что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Регулятор в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. И в июле, как заявила в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина, будет рассматриваться новое снижение ставки, если ничего не произойдет непредвиденного. При этом Международный валютный фонд (МВФ) может понизить ожидания по росту экономики России на 2025 год с апрельских 1,5% в своем прогнозе, который будет представлен позднее в июле, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Она также отметила, что при пересмотре прогноза по росту российской экономики на 2025 год МВФ будет учитывать "циклические факторы", снижение цен на нефть и влияние санкций.
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антон силуанов, россия, ввп, прогноз
Экономика, Антон Силуанов, РОССИЯ, ВВП, прогноз
Силуанов дал прогноз по росту экономики России в 2025 году
Силуанов: рост экономики РФ в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. При этом, по оценке министерства, по итогам января-мая рост составил 1,5%, а в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.
ЦБ РФ прогнозирует на этот год рост экономики страны в диапазоне 1-2%, указывая, что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Регулятор в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. И в июле, как заявила в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина, будет рассматриваться новое снижение ставки, если ничего не произойдет непредвиденного.
При этом Международный валютный фонд (МВФ) может понизить ожидания по росту экономики России на 2025 год с апрельских 1,5% в своем прогнозе, который будет представлен позднее в июле, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Она также отметила, что при пересмотре прогноза по росту российской экономики на 2025 год МВФ будет учитывать "циклические факторы", снижение цен на нефть и влияние санкций.
Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2%