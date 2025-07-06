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На Запорожской АЭС прошла ротация инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация инспекторов МАГАТЭ - 06.07.2025, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС прошла ротация инспекторов МАГАТЭ

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T20:29+0300

2025-07-06T20:29+0300

2025-07-06T20:29+0300

запорожская аэс

магатэ

ротация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС. "На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", - говорится в сообщении. Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники главного управления МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, говорится в сообщении. Задача инспекторов - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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запорожская аэс, магатэ, ротация