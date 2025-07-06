https://1prime.ru/20250706/zapad-859210938.html

Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин

Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ

Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин

Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T00:53+0300

2025-07-06T00:53+0300

2025-07-06T00:53+0300

общество

запад

рф

бразилия

максим орешкин

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859210938.jpg?1751752397

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин. Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций. "Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.

запад

рф

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , запад, рф, бразилия, максим орешкин, ес