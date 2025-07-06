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Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин
Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ
Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин
Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:53+0300
2025-07-06T00:53+0300
общество
запад
рф
бразилия
максим орешкин
ес
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин. Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций. "Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.
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общество , запад, рф, бразилия, максим орешкин, ес
Общество , ЗАПАД, РФ, БРАЗИЛИЯ, Максим Орешкин, ЕС
00:53 06.07.2025
 
Запад больше зависит от стран БРИКС, чем от них, заявил Орешкин

Орешкин: развитые экономики Запада зависят от стран БРИКС больше, чем от них

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин.
Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций.
"Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.
 
ОбществоЗАПАДРФБРАЗИЛИЯМаксим ОрешкинЕС
 
 
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