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"Эффекта не будет": поведение Зеленского разозлило подполковника США
"Эффекта не будет": поведение Зеленского разозлило подполковника США - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Эффекта не будет": поведение Зеленского разозлило подполковника США
Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, под влиянием американских сенаторов, отверг все идеи мирного урегулирования конфликта и... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T08:42+0300
2025-07-06T08:42+0300
2025-07-06T08:42+0300
политика
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, под влиянием американских сенаторов, отверг все идеи мирного урегулирования конфликта и ведет себя как победитель."Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки", — заявил Дэвис на YouTube.Аналитик отметил, что Москва и Вашингтон понимают реальную расстановку сил на Украине, и альтернативы мирным переговорам нет. Однако, по его словам, в Киеве сложно принять эту реальность, а Зеленский, вместо поиска мирного решения, ведет себя так, будто Украина вот-вот одержит победу.В пятницу президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого глава киевского режима заявил о договоренности с США об усилении ПВО, однако американская сторона это не подтвердила.Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и некоторых ЗРК из США в связи с истощением запасов. В среду представитель Белого дома подтвердила это, объяснив решение приоритетом интересов США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.
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Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Эффекта не будет": поведение Зеленского разозлило подполковника США
Подполковник Дэвис: Зеленский, подстрекаемый Западом, не думает о завершении конфликта
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, под влиянием американских сенаторов, отверг все идеи мирного урегулирования конфликта и ведет себя как победитель.
"Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки", — заявил Дэвис на YouTube
.
Аналитик отметил, что Москва и Вашингтон понимают реальную расстановку сил на Украине, и альтернативы мирным переговорам нет. Однако, по его словам, в Киеве сложно принять эту реальность, а Зеленский, вместо поиска мирного решения, ведет себя так, будто Украина вот-вот одержит победу.
В пятницу президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого глава киевского режима заявил о договоренности с США об усилении ПВО, однако американская сторона это не подтвердила.
Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и некоторых ЗРК из США в связи с истощением запасов. В среду представитель Белого дома подтвердила это, объяснив решение приоритетом интересов США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.
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