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"Полный финиш". В Киеве вновь убедились в бессильности Зеленского - 06.07.2025, ПРАЙМ
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"Полный финиш". В Киеве вновь убедились в бессильности Зеленского
"Полный финиш". В Киеве вновь убедились в бессильности Зеленского - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Полный финиш". В Киеве вновь убедились в бессильности Зеленского
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что глава киевского... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T14:18+0300
2025-07-06T14:18+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что глава киевского режима показал серьезные проблемы Киева и отсутствие альтернативы переговорам."Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились. &lt;…&gt; Это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского", - заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.Аналитик отметил, что у киевского режима на сегодняшний день нет иного выбора, кроме переговоров, но Зеленский, несмотря на очевидные обстоятельства, отказывается от них. Соскин также напомнил о готовности России к дипломатическим переговорам и существовании соответствующих меморандумов.В в пятницу состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, по итогам которого глава киевского режима заявил о договоренности с США об усилении ПВО Украины, однако американская сторона это не подтвердила. Ранее Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и зенитных ракет из США из-за истощения запасов, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, указав на приоритет интересов США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что уменьшение поставок оружия способствует приближению окончания спецоперации.
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украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
14:18 06.07.2025
 
"Полный финиш". В Киеве вновь убедились в бессильности Зеленского

Соскин: разговор Зеленского и Трампа вновь доказал, что у Киева огромные проблемы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что глава киевского режима показал серьезные проблемы Киева и отсутствие альтернативы переговорам.
"Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились. <…> Это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского", - заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик отметил, что у киевского режима на сегодняшний день нет иного выбора, кроме переговоров, но Зеленский, несмотря на очевидные обстоятельства, отказывается от них. Соскин также напомнил о готовности России к дипломатическим переговорам и существовании соответствующих меморандумов.
В в пятницу состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, по итогам которого глава киевского режима заявил о договоренности с США об усилении ПВО Украины, однако американская сторона это не подтвердила.
Ранее Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и зенитных ракет из США из-за истощения запасов, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, указав на приоритет интересов США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что уменьшение поставок оружия способствует приближению окончания спецоперации.
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ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
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