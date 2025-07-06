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Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона

Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона - 06.07.2025, ПРАЙМ

Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона

Президент России Владимир Путин взял трубку, когда ему звонил президент Франции Эммануэль Макрон, потому что он никогда не отказывается от диалога в угоду... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T12:09+0300

2025-07-06T12:09+0300

2025-07-06T12:09+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин взял трубку, когда ему звонил президент Франции Эммануэль Макрон, потому что он никогда не отказывается от диалога в угоду конъюнктурным идеологическим инстинктам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. "Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, Путин и Макрон провели обстоятельный обмен мнениями. По словам Пескова, Макрон не подавал сигналы о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий, однако сам разговор стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга.

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россия, мид рф, сергей лавров, владимир путин, франция, эммануэль макрон