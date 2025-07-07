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В "Аэрофлоте" сделали заявление о расписании рейсов

В "Аэрофлоте" сделали заявление о расписании рейсов - 07.07.2025, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" сделали заявление о расписании рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T21:10+0300

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экономика

аэрофлот

расписание

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. "По состоянию на 20:00 мск 7 июля Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. На настоящий момент продолжается работа с пассажирами рейсов, отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания", - сообщили в "Аэрофлоте". Там напомнили, что пассажиры могут оформить возврат денежных средств и приобрести новый билет по тому же маршруту и классу, переоформить билет на аналогичный рейс, выполняемый в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией "Россия" из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

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