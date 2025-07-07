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В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/aeroporty-859263509.html
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны
Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T20:47+0300
2025-07-07T20:48+0300
экономика
росавиация
рейсы
россия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация."Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
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росавиация, рейсы, россия
Экономика, Росавиация, рейсы, РОССИЯ
20:47 07.07.2025 (обновлено: 20:48 07.07.2025)
 
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны

Росавиация: все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация.
"Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.
По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.
Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.
Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами
12:29
 
ЭкономикаРосавиациярейсыРОССИЯ
 
 
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