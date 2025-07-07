https://1prime.ru/20250707/aeroporty-859263509.html
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны
Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T20:47+0300
2025-07-07T20:47+0300
2025-07-07T20:48+0300
экономика
росавиация
рейсы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация."Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
https://1prime.ru/20250707/nikitin-859242994.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_130:0:2265:1601_1920x0_80_0_0_f6e21d4a091fe6c63aeabc72b4886af3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, рейсы, россия
Экономика, Росавиация, рейсы, РОССИЯ
В Росавиации сообщили о ситуации в аэропортах страны
Росавиация: все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация.
"Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.
По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.
Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.
Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами