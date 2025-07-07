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Fix Price сообщил о первых результатах обмена ГДР на российские акции

Fix Price сообщил о первых результатах обмена ГДР на российские акции - 07.07.2025, ПРАЙМ

Fix Price сообщил о первых результатах обмена ГДР на российские акции

Fix Price в рамках биржевого и внебиржевого обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции получил заявки в объеме около 15% уставного капитала "Фикс... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:59+0300

2025-07-07T12:59+0300

2025-07-07T12:59+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Fix Price в рамках биржевого и внебиржевого обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции получил заявки в объеме около 15% уставного капитала "Фикс Прайс", говорится в сообщении компании. Дочерняя компания Fix Price - RTS - завершила прием биржевых оферт в рамках обмена, получила более 240 тысяч надлежаще поданных оферт на обмен 18,7 миллиона ГДР, что соответствует примерно 3 миллиардам акций "Фикс Прайс" (около 3% уставного капитала компании). Акцепт биржевых оферт запланирован на 9 июля, расчеты по заключенным сделкам – на 10 июля. В рамках продолжающегося внебиржевого обмена инвесторы в совокупности подали заявки на обмен 76,2 миллиона ГДР, что соответствует примерно 12 миллиардам акций "Фикс Прайс" (около 12% уставного капитала компании). Прием внебиржевых оферт продолжится до 18 июля. "Итого, по состоянию на 4 июля 2025 года, в рамках биржевого и внебиржевого обменов инвесторы подали оферты на обмен в общем количестве 94,9 миллиона ГДР, что соответствует примерно 15 миллиардам акции ПАО "Фикс Прайс" (около 15% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс")", - сообщила компания. Ожидается, что торги акциями "Фикс Прайс" на Московской бирже начнутся 20 августа. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности, для того, чтобы устранить сложности с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо "Фикс Прайс". "Фикс Прайс" стал основным владельцем российских активов Fix Price. Сейчас на Международной бирже Астаны торгуются ГДР Fix Price. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

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