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Российский рынок акций снижается в понедельник

Российский рынок акций снижается в понедельник - 07.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в понедельник

Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на фоне дивидендных осечек и ожидания заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:57+0300

2025-07-07T15:57+0300

2025-07-07T15:57+0300

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мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на фоне дивидендных осечек и ожидания заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижался на 1,11% до 2 770,62 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,94%, до 68,94 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи не удержался над уровнем поддержки в 2 800 пунктов, начав эту неделю снижением на процент. Теперь этот уровень становится сопротивлением. Торговые сессии июля проходят с низкими торговыми объемами", - делится Кирилл Селезнев из "Гарда капитал". "Российский рынок продолжает ожидать заседания ЦБ 25 июля. Несмотря на все большие заявления о вероятности снижения ставки, мы считаем, что оно может быть меньше, чем того ожидает рынок, так как с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ на 13%... ЦБ может быть аккуратен в принятии решения для того, чтобы оценить возможное влияние индексации тарифов на экономику. Осознание этого приводит к снижению фондовых индексов", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". Помимо этого на рынке начинается сезон дивидендных отсечек, что также может давить на индексы, отмечает эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции МТС (-13,35%) корректируются в связи с прохождением дивидендной отсечки. Компания выплачивает 35 рублей на акцию, что обеспечивает доходность 14-15% годовых, в зависимости от цены покупки, что сопоставимо с наблюдаемым гэпом. В индексе Мосбиржи бумаги МТС имеют вес 1,23%", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Сегодня трудно выделить какие-то яркие моменты, рынок немного корректируется, МТС торгуется уже без дивиденда, но уже на 1% выше, чем с утра после отсечки, то есть гэп немного закрывается, добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Также сильно дешевеют акции ОГК-2 (-3,27%), "СПБ биржи" (-3,10%), "Абрау Дюрсо" (-2,56%), "Распадской" (-2,5%). Дорожают акции "Магнита" (+1,47%), НМТП (+1,15%), "Совкомфлота" (+0,97%), ОВК (+0,56%), "Фосагро" (+0,52%). ПРОГНОЗЫ "Пока индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 2700-2850 пунктов. И из-за гэпов будет тяготеть к его нижней границе. Биржевые игроки могут набирать позиции в очищенных от дивидендов акциях на перспективу. Это может поддержать рынок акций", - делится Селезнев из "Гарда капитал". Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2750-2850 пунктов.

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рынок, акции, мосбиржа, российский рынок акций