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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 07.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,62%, следует из данных Московской биржи. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T18:58+0300
2025-07-07T18:58+0300
2025-07-07T18:59+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,62%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,62% - до 2 756,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1 172,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,48%, до 1 102,97 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов упал на 1,62%
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,62%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,62% - до 2 756,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1 172,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,48%, до 1 102,97 пункта.
Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1%