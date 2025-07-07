https://1prime.ru/20250707/aktsii-859262029.html

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 07.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,62%, следует из данных Московской биржи. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:58+0300

2025-07-07T18:58+0300

2025-07-07T18:59+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/70/841357056_0:91:2400:1441_1920x0_80_0_0_13cf158f5c9476fe2587021c23a55572.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,62%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,62% - до 2 756,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1 172,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,48%, до 1 102,97 пункта.

https://1prime.ru/20250704/obzor-859192571.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги