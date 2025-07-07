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РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности
РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности - 07.07.2025, ПРАЙМ
РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности
Россия готова поделиться с Саудовской Аравией результатами 10-летнего опыта импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:41+0300
2025-07-07T10:41+0300
2025-07-07T10:41+0300
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия готова поделиться с Саудовской Аравией результатами 10-летнего опыта импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Готовы поделиться результатами 10-летнего опыта программ импортозамещения во всех отраслях промышленности. Сегодня тоже обсуждали наши успехи в локализации и замещении импорта в производстве оборудования для нефтегазового сектора", - сказал министр в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия". Алиханов добавил, что у России есть существенные результаты как с точки зрения производства, так и с точки зрения разработки международно признаваемых стандартов в сфере оборудования нефтегазового сектора. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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Экономика, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Свердловская область, Антон Алиханов, Минпромторг
РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности
Алиханов: РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия готова поделиться с Саудовской Аравией результатами 10-летнего опыта импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Готовы поделиться результатами 10-летнего опыта программ импортозамещения во всех отраслях промышленности. Сегодня тоже обсуждали наши успехи в локализации и замещении импорта в производстве оборудования для нефтегазового сектора", - сказал министр в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия".
Алиханов добавил, что у России есть существенные результаты как с точки зрения производства, так и с точки зрения разработки международно признаваемых стандартов в сфере оборудования нефтегазового сектора.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов