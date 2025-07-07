https://1prime.ru/20250707/alikhanov-859236764.html

РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности

РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности - 07.07.2025, ПРАЙМ

РФ готова поделиться с Эр-Риядом опытом импортозамещения в промышленности

Россия готова поделиться с Саудовской Аравией результатами 10-летнего опыта импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:41+0300

2025-07-07T10:41+0300

2025-07-07T10:41+0300

экономика

рф

саудовская аравия

свердловская область

антон алиханов

минпромторг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия готова поделиться с Саудовской Аравией результатами 10-летнего опыта импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Готовы поделиться результатами 10-летнего опыта программ импортозамещения во всех отраслях промышленности. Сегодня тоже обсуждали наши успехи в локализации и замещении импорта в производстве оборудования для нефтегазового сектора", - сказал министр в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия". Алиханов добавил, что у России есть существенные результаты как с точки зрения производства, так и с точки зрения разработки международно признаваемых стандартов в сфере оборудования нефтегазового сектора. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

https://1prime.ru/20250701/alikhanov-859062051.html

рф

саудовская аравия

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рф, саудовская аравия, свердловская область, антон алиханов, минпромторг