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Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году
Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году - 07.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году
Ежегодный объем российского рынка беспилотников к 2030 году ожидается на уровне более 46 тысяч единиц, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:52+0300
2025-07-07T13:52+0300
экономика
общество
свердловская область
антон алиханов
михаил мишустин
шос
иннопром
минпромторг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Ежегодный объем российского рынка беспилотников к 2030 году ожидается на уровне более 46 тысяч единиц, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Например, беспилотные системы. По нашим оценкам, ежегодный объем российского рынка этой продукции до 2030 года будет составлять более 46 тысяч летательных аппаратов. Основная наша задача – обеспечить к этому времени долю отечественных систем в общем объеме спроса – свыше 70% и достигнуть уровня технологической независимости – свыше 80%", - сказал он в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС в ходе выставки "Иннопром". Алиханов добавил, что в этой сфере Россия могла бы взаимодействовать со странами ШОС по широкому кругу направлений, в том числе по цифровым платформам, новым материалам, инфраструктуре эксплуатации этих систем и сценариями по применению таких систем. В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, так чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен 1 января 2024 года на период до 2030 года. Он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих, средств защиты от противоправного применения БАС и развитию инфраструктуры. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организована Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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общество , свердловская область, антон алиханов, михаил мишустин, шос, иннопром, минпромторг
Экономика, Общество , Свердловская область, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, ШОС, Иннопром, Минпромторг
13:52 07.07.2025
 
Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году

Алиханов: объем рынка беспилотников РФ к 2030 году составит более 46 тыс единиц

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Ежегодный объем российского рынка беспилотников к 2030 году ожидается на уровне более 46 тысяч единиц, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Например, беспилотные системы. По нашим оценкам, ежегодный объем российского рынка этой продукции до 2030 года будет составлять более 46 тысяч летательных аппаратов. Основная наша задача – обеспечить к этому времени долю отечественных систем в общем объеме спроса – свыше 70% и достигнуть уровня технологической независимости – свыше 80%", - сказал он в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС в ходе выставки "Иннопром".
Алиханов добавил, что в этой сфере Россия могла бы взаимодействовать со странами ШОС по широкому кругу направлений, в том числе по цифровым платформам, новым материалам, инфраструктуре эксплуатации этих систем и сценариями по применению таких систем.
В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, так чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую.
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен 1 января 2024 года на период до 2030 года. Он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих, средств защиты от противоправного применения БАС и развитию инфраструктуры.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организована Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
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Вчера, 19:09
 
ЭкономикаОбществоСвердловская областьАнтон АлихановМихаил МишустинШОСИннопромМинпромторг
 
 
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