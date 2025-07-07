https://1prime.ru/20250707/alikhanov-859257469.html

Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары

Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары - 07.07.2025, ПРАЙМ

Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары

Необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на рынок РФ для стимулирования спроса на новые отечественные продукты, заявил министр промышленности и... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:45+0300

2025-07-07T16:45+0300

2025-07-07T16:45+0300

экономика

общество

антон алиханов

минпромторг

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на рынок РФ для стимулирования спроса на новые отечественные продукты, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "На уровне спроса на новые продукты в качестве мер стимулирования необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на наш рынок. Либо субсидировать стоимость отечественных разработок до момента, пока не получим нужного эффекта масштаба", - сказал министр. Он добавил, что это потребует гибкого, избирательного подхода и четкой координации с производителями по вопросу объемов выпуска и сроков, необходимых для замещения импорта.

https://1prime.ru/20250707/alikhanov-859246035.html

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общество , антон алиханов, минпромторг, иннопром