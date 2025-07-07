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Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары
Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары - 07.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары
Необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на рынок РФ для стимулирования спроса на новые отечественные продукты, заявил министр промышленности и... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:45+0300
2025-07-07T16:45+0300
экономика
общество
антон алиханов
минпромторг
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на рынок РФ для стимулирования спроса на новые отечественные продукты, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "На уровне спроса на новые продукты в качестве мер стимулирования необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на наш рынок. Либо субсидировать стоимость отечественных разработок до момента, пока не получим нужного эффекта масштаба", - сказал министр. Он добавил, что это потребует гибкого, избирательного подхода и четкой координации с производителями по вопросу объемов выпуска и сроков, необходимых для замещения импорта.
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общество , антон алиханов, минпромторг, иннопром
Экономика, Общество , Антон Алиханов, Минпромторг, Иннопром
16:45 07.07.2025
 
Алиханов назвал способ нарастить спрос на отечественные товары

Алиханов призвал ограничить допуск иностранных аналогов на российский рынок

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на рынок РФ для стимулирования спроса на новые отечественные продукты, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром".
"На уровне спроса на новые продукты в качестве мер стимулирования необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на наш рынок. Либо субсидировать стоимость отечественных разработок до момента, пока не получим нужного эффекта масштаба", - сказал министр.
Он добавил, что это потребует гибкого, избирательного подхода и четкой координации с производителями по вопросу объемов выпуска и сроков, необходимых для замещения импорта.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Алиханов оценил объем российского рынка беспилотников к 2030 году
13:52
 
ЭкономикаОбществоАнтон АлихановМинпромторгИннопром
 
 
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