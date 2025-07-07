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"Казатомпром" намерен сотрудничать с Amazul в области мирного атома - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Казатомпром" намерен сотрудничать с Amazul в области мирного атома
"Казатомпром" намерен сотрудничать с Amazul в области мирного атома - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Казатомпром" намерен сотрудничать с Amazul в области мирного атома
"Казатомпром" намерен установить прямое взаимодействие с бразильской оборонно-промышленной компанией Amazul для сотрудничества в области мирного атома, следует... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:04+0300
2025-07-07T07:04+0300
общество
казахстан
бразилия
латинская америка
мид
казатомпром
vale
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АСТАНА, 7 июл - ПРАЙМ. "Казатомпром" намерен установить прямое взаимодействие с бразильской оборонно-промышленной компанией Amazul для сотрудничества в области мирного атома, следует из сообщения МИД Казахстана. Глава ведомства Мурат Нуртлеу провёл ряд двусторонних встреч с руководством ведущих экономических объединений и крупных промышленных корпораций Бразилии. "Особое внимание в ходе беседы с президентом государственной оборонно-промышленной компании Amazul Ньютоном де Алмейда Кошта Нето было уделено перспективам установления прямого взаимодействия с АО "НАК "Казатомпром". По итогам встречи достигнуто взаимопонимание по выработке механизмов партнёрства в области мирного атома", - говорится в сообщении. В МИД Казахстана добавили, что Нуртлеу договорился с исполнительным вице-президентом горнорудной компании Vale Сами Арапом об организации визита делегации компании в Казахстан для предметного обсуждения перспектив реализации совместных проектов в сырьевом секторе, представители компании проявили интерес к выходу на казахстанский рынок. "Нуртлеу также призвал партнёров из Латинской Америки активнее участвовать в работе Делового совета "Казахстан-Бразилия" и использовать его площадку для углубления экономических контактов и реализации совместных инициатив", - сообщили в казахстанском МИД. В ведомстве добавили, что Казахстан предложил бразильским партнёрам благоприятную логистику, участие в международных транспортных коридорах, отмечено, что активная торговая политика Казахстана создают уникальные возможности для расширения экспортных цепочек с привлечением бразильских компаний.
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общество , казахстан, бразилия, латинская америка, мид, казатомпром, vale
Общество , КАЗАХСТАН, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МИД, Казатомпром, Vale
07:04 07.07.2025
 
"Казатомпром" намерен сотрудничать с Amazul в области мирного атома

МИД Казахстана: "Казатомпром" намерен установить прямое взаимодействие с Amazul

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АСТАНА, 7 июл - ПРАЙМ. "Казатомпром" намерен установить прямое взаимодействие с бразильской оборонно-промышленной компанией Amazul для сотрудничества в области мирного атома, следует из сообщения МИД Казахстана.
Глава ведомства Мурат Нуртлеу провёл ряд двусторонних встреч с руководством ведущих экономических объединений и крупных промышленных корпораций Бразилии.
"Особое внимание в ходе беседы с президентом государственной оборонно-промышленной компании Amazul Ньютоном де Алмейда Кошта Нето было уделено перспективам установления прямого взаимодействия с АО "НАК "Казатомпром". По итогам встречи достигнуто взаимопонимание по выработке механизмов партнёрства в области мирного атома", - говорится в сообщении.
В МИД Казахстана добавили, что Нуртлеу договорился с исполнительным вице-президентом горнорудной компании Vale Сами Арапом об организации визита делегации компании в Казахстан для предметного обсуждения перспектив реализации совместных проектов в сырьевом секторе, представители компании проявили интерес к выходу на казахстанский рынок.
"Нуртлеу также призвал партнёров из Латинской Америки активнее участвовать в работе Делового совета "Казахстан-Бразилия" и использовать его площадку для углубления экономических контактов и реализации совместных инициатив", - сообщили в казахстанском МИД.
В ведомстве добавили, что Казахстан предложил бразильским партнёрам благоприятную логистику, участие в международных транспортных коридорах, отмечено, что активная торговая политика Казахстана создают уникальные возможности для расширения экспортных цепочек с привлечением бразильских компаний.
 
ОбществоКАЗАХСТАНБРАЗИЛИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМИДКазатомпромVale
 
 
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