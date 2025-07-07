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Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак
Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак - 07.07.2025, ПРАЙМ
Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак
Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак, сообщает пресс-служба правительства региона. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:37+0300
2025-07-07T07:37+0300
общество
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 7 июл - ПРАЙМ. Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак, сообщает пресс-служба правительства региона. В мае министерство угольной промышленности сообщало, что прежний министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев возглавил Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. "Андрей Брижак назначен министром угольной промышленности Кузбасса", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Кузбасса Ильи Середюка с Андреем Брижаком. "Вы готовили обоснование мер поддержки в правительство России для наших угольных предприятий, пользуетесь авторитетом среди руководителей, неоднократно выезжали, встречались с трудовыми коллективами, владеете аналитическими данными. Ваши предложения легли в основу тех документов, которые сегодня разработаны на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова Середюка. Уточняется, что губернатор обозначил основные задачи, которые стоят перед угольной промышленностью региона. "Первоочередные задачи - в ежесуточном режиме вести мониторинг работы каждого предприятия: своевременность выплаты заработной платы, налогов, бесперебойная работа систем жизнеобеспечения наших предприятий, а также организация безопасной безаварийной работы. Второе - подготовка материалов в федеральный центр тех предприятий, которые обращаются за предоставлением льгот и мер поддержки. В рамках подготовки к отопительному сезону необходимо создать запас топлива на наших электро-, теплостанциях и котельных. Очень важный социальный вопрос - обеспечение жителей региона качественным углем. Еще одно важное направление - создание инновационных, высокомаржинальных продуктов на основе угля", - цитирует главу региона пресс-служба. Также Середюк поручил в преддверии Дня шахтера организовать чествование лучших работников угольной отрасли в коллективах. Андрей Олегович Брижак родился в 1978 году. Окончил Кузбасский государственный технический университет - бакалавр техники и технологии по специальности "Горное дело", горный инженер по специальности "Шахтное и подземное строительство". Трудовую деятельность начал в должности подземного проходчика ОАО "Шахта Первомайская" (город Березовский). В дальнейшем занимал инженерно-технические и руководящие позиции на угольных предприятиях региона, а также должности специалиста, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса. С ноября 2020 года назначен на должность заместителя министра угольной промышленности Кузбасса. С 15 апреля занимал должность и.о. министра угольной промышленности региона.
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40
192
40
общество , кузбасс
Общество , КУЗБАСС
07:37 07.07.2025
 
Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак

Министром угольной промышленности Кузбасса стал Андрей Брижак

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КЕМЕРОВО, 7 июл - ПРАЙМ. Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак, сообщает пресс-служба правительства региона.
В мае министерство угольной промышленности сообщало, что прежний министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев возглавил Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов.
"Андрей Брижак назначен министром угольной промышленности Кузбасса", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Кузбасса Ильи Середюка с Андреем Брижаком.
"Вы готовили обоснование мер поддержки в правительство России для наших угольных предприятий, пользуетесь авторитетом среди руководителей, неоднократно выезжали, встречались с трудовыми коллективами, владеете аналитическими данными. Ваши предложения легли в основу тех документов, которые сегодня разработаны на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова Середюка.
Уточняется, что губернатор обозначил основные задачи, которые стоят перед угольной промышленностью региона.
"Первоочередные задачи - в ежесуточном режиме вести мониторинг работы каждого предприятия: своевременность выплаты заработной платы, налогов, бесперебойная работа систем жизнеобеспечения наших предприятий, а также организация безопасной безаварийной работы. Второе - подготовка материалов в федеральный центр тех предприятий, которые обращаются за предоставлением льгот и мер поддержки. В рамках подготовки к отопительному сезону необходимо создать запас топлива на наших электро-, теплостанциях и котельных. Очень важный социальный вопрос - обеспечение жителей региона качественным углем. Еще одно важное направление - создание инновационных, высокомаржинальных продуктов на основе угля", - цитирует главу региона пресс-служба.
Также Середюк поручил в преддверии Дня шахтера организовать чествование лучших работников угольной отрасли в коллективах.
Андрей Олегович Брижак родился в 1978 году. Окончил Кузбасский государственный технический университет - бакалавр техники и технологии по специальности "Горное дело", горный инженер по специальности "Шахтное и подземное строительство". Трудовую деятельность начал в должности подземного проходчика ОАО "Шахта Первомайская" (город Березовский). В дальнейшем занимал инженерно-технические и руководящие позиции на угольных предприятиях региона, а также должности специалиста, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса. С ноября 2020 года назначен на должность заместителя министра угольной промышленности Кузбасса. С 15 апреля занимал должность и.о. министра угольной промышленности региона.
 
ОбществоКУЗБАСС
 
 
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