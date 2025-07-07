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Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии

Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии - 07.07.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии

Россиянам, планирующим арендовать жилье на время отпуска, необходимо тщательно подходить к выбору, поскольку существует риск нарваться на мошенников, рассказала | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T03:03+0300

2025-07-07T03:03+0300

2025-07-07T03:03+0300

аренда недвижимости

общество

отпуск

недвижимость

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россиянам, планирующим арендовать жилье на время отпуска, необходимо тщательно подходить к выбору, поскольку существует риск нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева.Основная цель злоумышленников - завладеть чужими деньгами путем обмана. Способы бывают самые разные. Самый распространенный - мошеннические видеоролики с описанием квартир. Злоумышленники снимают красивую картинку и при этом предлагают за жилье подозрительно низкую цену. Она может быть чуть ли не в два раза ниже средней в данной местности."Описание может быть даже вообще не существующих квартир. Красочную картинку сняли, кинули ролик в интернет. Кто-то купился на него, звонит, а ему говорят, что сейчас такой квартиры нет, есть, например, другая, и предлагают другую. Это, конечно, должно настораживать", - указала эксперт.Также стоит задуматься, если владелец жилья просит внести значительную сумму в качестве предоплаты или оплатить жилье полностью еще до приезда. В этом случае можно не только лишиться денег, но и остаться без жилья."Бывает и другой способ - внести 1 рубль вроде как для гарантии договоренности. Мошенники уговаривают жертву, присылают ссылку. Если по ней перейти, у злоумышленников появляется доступ ко всем деньгам, которые есть на карте", - рассказала Георгиева.Также распространена схема, когда человек снимает жилье, а потом сдает его в аренду без разрешения владельца. Если о субаренде узнает собственник, он может потребовать выселения жильцов, либо попросить оплату. Если договориться не получится, придется действительно покинуть помещение."Бывает и так, что квартира имеет нескольких собственников. И один из них решил сдать жилье без ведома других. Если другие собственники объявятся и будут против сдачи, арендаторам придется выехать", - рассказала Георгиева.Нередки случаи, когда владельцы квартиры обвиняют нанимателей в поломке мебели или бытовой техники и просят возместить ущерб, тогда как на самом деле все было сломано еще до заселения жильцов.Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовала пользоваться проверенными сервисами для аренды жилья и обращать внимание на отзывы. Необходимо обязательно составлять договор и акт приема-передачи, где можно зафиксировать состояние мебели и техники и указать на поломки. Также следует проверять документы о праве собственности и документы самого собственника. Для собственной безопасности лучше не переходить по ссылкам, которые отправляет арендодатель.При заселении Георгиева посоветовала оплачивать аренду переводом. Если это наличные средства, обязательно нужна расписка. Просто так передавать деньги ни в коем случае нельзя, поскольку доказать потом, что оплата действительно производилась, будет сложно.

https://1prime.ru/20241008/nedvizhimost-852045830.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда недвижимости, общество , отпуск, недвижимость