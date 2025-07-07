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Фондовые индексы АТР закрыли торги понедельника в основном снижением
Фондовые индексы АТР закрыли торги понедельника в основном снижением - 07.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрыли торги понедельника в основном снижением
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне опасений по поводу торговых... | 07.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне опасений по поводу торговых пошлин, свидетельствуют данные бирж. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,02%, до 3 473,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - сократился на 0,06%, до 2 074,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,12%, до 23 887,83 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,17%, до 3 059,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,16%, до 8 589,3 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,56%, до 39 587,68 пункта. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. Инвесторы продолжают опасаться влияния импортных пошлин США на мировую экономику. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Трамп сообщил в пятницу, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. "Будут ли продлены сроки, остается неясным, учитывая непредсказуемый стиль Трампа. В нашем базовом сценарии ожидается, что несколько важных торговых партнеров договорятся на высоком уровне до наступления крайнего срока", - прокомментировала агентству Франс Пресс рыночный аналитик IG Фабьен Ип (Fabien Yip).
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азиатско-тихоокеанский регион, рынок, торги, акции
Экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Рынок, Торги, Акции
Фондовые индексы АТР закрыли торги понедельника в основном снижением
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном снижением на рисках пошлин
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне опасений по поводу торговых пошлин, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,02%, до 3 473,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - сократился на 0,06%, до 2 074,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,12%, до 23 887,83 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,17%, до 3 059,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,16%, до 8 589,3 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,56%, до 39 587,68 пункта.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
Инвесторы продолжают опасаться влияния импортных пошлин США на мировую экономику. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля.
Трамп сообщил в пятницу, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%.
"Будут ли продлены сроки, остается неясным, учитывая непредсказуемый стиль Трампа. В нашем базовом сценарии ожидается, что несколько важных торговых партнеров договорятся на высоком уровне до наступления крайнего срока", - прокомментировала агентству Франс Пресс рыночный аналитик IG Фабьен Ип (Fabien Yip).
Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются