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Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии

Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии - 07.07.2025, ПРАЙМ

Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии

Авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития между Россией и Саудовской | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:15+0300

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2025-07-07T11:15+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития между Россией и Саудовской Аравией, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я уже сказал о наиболее перспективных направлениях, где мы выделяем независимость в производстве, как ключевой элемент развития – это авиация; крупнотоннажное судостроение, включая освоение такой сложной техники; как газовозы, высокоскоростное железнодорожное машиностроение. И то же самое относится к разным видам воздушных, наземных, морских беспилотных систем. У нас есть хороший практический опыт как военный, так и гражданский, и мы здесь тоже могли бы быть полезны друг другу", - сообщил Алиханов на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках выставки "Иннопром". Министр отметил, что в рамках личной встречи с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом был обсужден целый ряд тех направлений, по которым страны активно работают и хотели бы развивать совместно. Среди них также металлургия и фармацевтика. Алиханов напомнил, что торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам первого квартала вырос в 4 раза в годовом выражении. Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организована Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

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россия, саудовская аравия, бизнес, антон алиханов, минпромторг