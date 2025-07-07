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Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии
Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии - 07.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии
Авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития между Россией и Саудовской | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:15+0300
2025-07-07T11:15+0300
экономика
россия
саудовская аравия
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития между Россией и Саудовской Аравией, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я уже сказал о наиболее перспективных направлениях, где мы выделяем независимость в производстве, как ключевой элемент развития – это авиация; крупнотоннажное судостроение, включая освоение такой сложной техники; как газовозы, высокоскоростное железнодорожное машиностроение. И то же самое относится к разным видам воздушных, наземных, морских беспилотных систем. У нас есть хороший практический опыт как военный, так и гражданский, и мы здесь тоже могли бы быть полезны друг другу", - сообщил Алиханов на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках выставки "Иннопром". Министр отметил, что в рамках личной встречи с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом был обсужден целый ряд тех направлений, по которым страны активно работают и хотели бы развивать совместно. Среди них также металлургия и фармацевтика. Алиханов напомнил, что торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам первого квартала вырос в 4 раза в годовом выражении. Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организована Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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россия, саудовская аравия, бизнес, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
11:15 07.07.2025
 
Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии

Алиханов: авиация и судостроение перспективны для совместной работы РФ и Саудовской Аравии

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития между Россией и Саудовской Аравией, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Я уже сказал о наиболее перспективных направлениях, где мы выделяем независимость в производстве, как ключевой элемент развития – это авиация; крупнотоннажное судостроение, включая освоение такой сложной техники; как газовозы, высокоскоростное железнодорожное машиностроение. И то же самое относится к разным видам воздушных, наземных, морских беспилотных систем. У нас есть хороший практический опыт как военный, так и гражданский, и мы здесь тоже могли бы быть полезны друг другу", - сообщил Алиханов на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках выставки "Иннопром".
Министр отметил, что в рамках личной встречи с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом был обсужден целый ряд тех направлений, по которым страны активно работают и хотели бы развивать совместно. Среди них также металлургия и фармацевтика.
Алиханов напомнил, что торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам первого квартала вырос в 4 раза в годовом выражении.
Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организована Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Саудовская Аравия станет страной-партнёром ПМЭФ-2026
11:08
 
ЭкономикаРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯБизнесАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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