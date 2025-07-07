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Суд в Баку принял решение по журналистам Sputnik Азербайджан, пишут СМИ

Суд в Баку принял решение по журналистам Sputnik Азербайджан, пишут СМИ - 07.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Баку принял решение по журналистам Sputnik Азербайджан, пишут СМИ

Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T22:07+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщили РИА Новости в редакции Sputnik. "Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей", - говорится в сообщении.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.При этом 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.

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