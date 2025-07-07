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Минфин Индонезии отметил преимущества банка БРИКС

Минфин Индонезии отметил преимущества банка БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минфин Индонезии отметил преимущества банка БРИКС

Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ),... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:19+0300

2025-07-07T10:19+0300

2025-07-07T10:19+0300

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ДЖАКАРТА, 7 июля - ПРАЙМ. Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ), заявил замминистра финансов Индонезии Томас Дживандоно на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран БРИКС в Бразилии. "Я не вижу его как структуру, аналогичную МВФ, потому что система управления в БРИКС иная. В ней всегда уважается суверенитет каждой страны", - приводит его слова агентство ANTARA. Томас Дживандоно добавил, что в случае с БРИКС также не предвидится "вмешательство со стороны других стран". По словам чиновника, вступление Индонезии в БРИКС в январе этого года открыло путь к участию в Новом банке развития (НБР), главной задачей которого является поддержка инфраструктурных и экономических проектов в развивающихся странах. Президент Индонезии Прабово Субианто ранее отметил, что Джакарта рассматривает НБР как альтернативный источник финансирования, не связанный с геополитическими условиями.

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финансы, банки, брикс, индонезия, мвф