Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/beseda-859231745.html
"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа
"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что для США необходимы стабильные цены на нефть, и снятие антироссийских... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:46+0300
2025-07-07T08:46+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что для США необходимы стабильные цены на нефть, и снятие антироссийских санкций могло бы это обеспечить."Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", - сказал Меркурис в видео на своем YouTube-канале.Аналитик также указал на направленность проекта будущих санкций против покупателей российской нефти, в том числе Китая и Индии. Он подчеркнул, что обе страны во время саммита БРИКС заявили о неподчинении давлению Запада, что делает новые санкции бессмысленными.Меркурис заключил, что обсуждение энергетической сферы во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа, о котором говорил помощник президента России Юрий Ушаков, подтверждает приоритет для Вашингтона поддержания стабильных цен на нефть, поэтому новые санкции против России маловероятны.Телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в четверг. По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в энергетике и космосе.Позднее, в пятницу, американский президент выразил недовольство ситуацией на Украине и отсутствием прогресса в разговоре с Путиным.Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, продлившись 50 минут. В ходе июньского разговора лидеры также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Помимо этого Путин поздравил американского коллегу с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
08:46 07.07.2025
 
"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа

Меркурис: для Трампа наиболее выгодно будет снять антироссийские санкции

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что для США необходимы стабильные цены на нефть, и снятие антироссийских санкций могло бы это обеспечить.
"Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", - сказал Меркурис в видео на своем YouTube-канале.
Аналитик также указал на направленность проекта будущих санкций против покупателей российской нефти, в том числе Китая и Индии. Он подчеркнул, что обе страны во время саммита БРИКС заявили о неподчинении давлению Запада, что делает новые санкции бессмысленными.
Меркурис заключил, что обсуждение энергетической сферы во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа, о котором говорил помощник президента России Юрий Ушаков, подтверждает приоритет для Вашингтона поддержания стабильных цен на нефть, поэтому новые санкции против России маловероятны.
Телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в четверг. По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в энергетике и космосе.
Позднее, в пятницу, американский президент выразил недовольство ситуацией на Украине и отсутствием прогресса в разговоре с Путиным.
Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, продлившись 50 минут. В ходе июньского разговора лидеры также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Помимо этого Путин поздравил американского коллегу с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине
Вчера, 11:14
 
ПолитикаСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала