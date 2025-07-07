https://1prime.ru/20250707/beseda-859231745.html

"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа

"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Для интересов США". Аналитик раскрыл истинный смысл беседы Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что для США необходимы стабильные цены на нефть, и снятие антироссийских... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:46+0300

2025-07-07T08:46+0300

2025-07-07T08:46+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что для США необходимы стабильные цены на нефть, и снятие антироссийских санкций могло бы это обеспечить."Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", - сказал Меркурис в видео на своем YouTube-канале.Аналитик также указал на направленность проекта будущих санкций против покупателей российской нефти, в том числе Китая и Индии. Он подчеркнул, что обе страны во время саммита БРИКС заявили о неподчинении давлению Запада, что делает новые санкции бессмысленными.Меркурис заключил, что обсуждение энергетической сферы во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа, о котором говорил помощник президента России Юрий Ушаков, подтверждает приоритет для Вашингтона поддержания стабильных цен на нефть, поэтому новые санкции против России маловероятны.Телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в четверг. По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в энергетике и космосе.Позднее, в пятницу, американский президент выразил недовольство ситуацией на Украине и отсутствием прогресса в разговоре с Путиным.Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, продлившись 50 минут. В ходе июньского разговора лидеры также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Помимо этого Путин поздравил американского коллегу с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://1prime.ru/20250706/ryutte-859215063.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп, владимир путин