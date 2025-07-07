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Фондовые индексы АТР снижаются в ожидании торговых сделок США

Фондовые индексы АТР снижаются в ожидании торговых сделок США - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются в ожидании торговых сделок США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются на осторожности инвесторов в ожидании торговых... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:46+0300

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дональд трамп

скотт бессент

shenzhen composite

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются на осторожности инвесторов в ожидании торговых сделок США со странами-партнерами, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,21%, до 3 465,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 072,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 23 811 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,27%, до 3 062,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,15%, до 8 589,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 39 656,5 пункта. Инвесторы в Азии следят за новостями относительно дальнейших решений США по торговой политике. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Ранее, в пятницу, президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. "В преддверии новостей, которые появятся в ближайшие дни, на рынке главенствует некоторая осторожность. Я ожидаю волатильность на рынках отдельных стран в зависимости от того, будут объявлены конкретные сделки или нет", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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общество , сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi