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Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже
Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже - 07.07.2025, ПРАЙМ
Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже
Российский рынок в начале недели умеренно снижается, индекс Мосбиржи не удержался над 2800 п. Отчасти сказывается геополитическая неопределенность – контакты на | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:07+0300
2025-07-07T12:07+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
опек
сша
китай
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок в начале недели умеренно снижается, индекс Мосбиржи не удержался над 2800 п. Отчасти сказывается геополитическая неопределенность – контакты на высшем уровне с США благоприятны сами по себе, но пока дают мало конкретных результатов; информации о дате третьего раунда переговоров с Украиной по-прежнему нет. К тому же Дональд Трамп на выходных объявил о намерении ввести 10%-ные дополнительные пошлины в отношении стран, оказывающих поддержку БРИКС. Экономическая конъюнктура значимо не меняется – курсы иностранных валют остаются вблизи многомесячных минимумов, нефть Brent торгуется в середине диапазона $65-70. Страны ОПЕК+ приняли решение ускорить добычу нефти в августе до 548 тыс. барр. в сутки. Чуть сильнее ожиданий рынка, но в целом ускоренное возвращение ранее сокращенных квот рынок уже заложил в цены. Спрос на нефть поддерживает высокий автомобильный сезон, дополнительно в пользу котировок сырья играет слабый доллар. Важным внутренним фактором влияния на динамику широкого рынка в ближайшей перспективе будут дивидендные гэпы. Сегодня от дивидендов очистились акции МТС, на этой неделе отсечки также пройдут в бумагах Совкомбанка, Московской биржи, ВТБ. И, конечно, инвесторы будут ждать вечера среды, когда Росстат опубликует оперативный отчет по недельной инфляции. В контексте приближающегося заседания ЦБ по ставке сентимент все более чувствителен к этой информации. На внешних рынках на первый план на этой неделе снова выходят торговые коллизии. В среду истечет 90-дневная отсрочка, введенная США для подготовки торговых соглашений с другими странами. Из важных публикаций и статданных предстоящей недели выделим блок данных по экономике КНР, в том числе по динамике ВВП и промпроизводства, оценку ИПЦ за июнь США и еврозоны, ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA. В отсутствие важных геополитических новостей главной задачей российской рынка будет удержание позиций вблизи 2800 п. по индексу Мосбиржи. Теперь эта отметка вновь выступает областью сопротивления, которая, впрочем, может быть легко прорвана при появлении свежего позитивного драйвера.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20250704/opek-859179794.html
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Александр Бахтин,
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Александр Бахтин,
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, опек, сша, китай
Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, ОПЕК, США, КИТАЙ
12:07 07.07.2025
 
Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже

Инвестстратег Бахтин: рубеж сопротивления на Мосбирже - 2800 п. могут прорвать

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок в начале недели умеренно снижается, индекс Мосбиржи не удержался над 2800 п. Отчасти сказывается геополитическая неопределенность – контакты на высшем уровне с США благоприятны сами по себе, но пока дают мало конкретных результатов; информации о дате третьего раунда переговоров с Украиной по-прежнему нет. К тому же Дональд Трамп на выходных объявил о намерении ввести 10%-ные дополнительные пошлины в отношении стран, оказывающих поддержку БРИКС.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год
4 июля, 13:59
Экономическая конъюнктура значимо не меняется – курсы иностранных валют остаются вблизи многомесячных минимумов, нефть Brent торгуется в середине диапазона $65-70. Страны ОПЕК+ приняли решение ускорить добычу нефти в августе до 548 тыс. барр. в сутки. Чуть сильнее ожиданий рынка, но в целом ускоренное возвращение ранее сокращенных квот рынок уже заложил в цены. Спрос на нефть поддерживает высокий автомобильный сезон, дополнительно в пользу котировок сырья играет слабый доллар.
Важным внутренним фактором влияния на динамику широкого рынка в ближайшей перспективе будут дивидендные гэпы. Сегодня от дивидендов очистились акции МТС, на этой неделе отсечки также пройдут в бумагах Совкомбанка, Московской биржи, ВТБ.
И, конечно, инвесторы будут ждать вечера среды, когда Росстат опубликует оперативный отчет по недельной инфляции. В контексте приближающегося заседания ЦБ по ставке сентимент все более чувствителен к этой информации.
На внешних рынках на первый план на этой неделе снова выходят торговые коллизии. В среду истечет 90-дневная отсрочка, введенная США для подготовки торговых соглашений с другими странами.
Из важных публикаций и статданных предстоящей недели выделим блок данных по экономике КНР, в том числе по динамике ВВП и промпроизводства, оценку ИПЦ за июнь США и еврозоны, ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA.
В отсутствие важных геополитических новостей главной задачей российской рынка будет удержание позиций вблизи 2800 п. по индексу Мосбиржи. Теперь эта отметка вновь выступает областью сопротивления, которая, впрочем, может быть легко прорвана при появлении свежего позитивного драйвера.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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