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Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ
Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ - 07.07.2025, ПРАЙМ
Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ
По итогам понедельника индекс Московской биржи теряет с открытия около 1,4% и возвращается ниже 2800 п. Ключевое влияние на экспортоориентированный российский... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:51+0300
2025-07-07T17:51+0300
мнения аналитиков
рынок
курсы валют
доллар
мтс
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. По итогам понедельника индекс Московской биржи теряет с открытия около 1,4% и возвращается ниже 2800 п. Ключевое влияние на экспортоориентированный российский рынок продолжают оказывать крепкие позиции рубля. Геополитика, которая также является одним из основополагающих факторов, также не приносит позитива: последние комментарии Дональда Трампа сигнализируют о вероятном расширении сроков урегулирования украинского конфликта. С другой стороны, замедляющаяся экономика в совокупности с сохраняющейся на низком уровне инфляцией предполагают дальнейшее смягчение риторики Банка России. На ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1-2%, в зависимости от поступающих условий. Смягчение риторики ЦБ – ветер в спину фондовому рынку. Лучше рынка торгуется НоваБев (BELU). На прошлой неделе компания впервые поделилась результатами дочерней сети ВинЛаб, которая потенциально может выйти на IPO, что может привести к переоценке акций на бирже. В аутсайдерах сегодня акции МТС (MTSS), которые потеряли 14% на фоне дивидендной отсечки. Телеком распределил за 2024 год 35 рублей дивидендов на бумагу. Несмотря на выплату в рамках дивидендной политики, финансовые результаты в совокупности с долговой нагрузкой МТС вызывают настороженность в вопросе покупки акций компании. Рубль продолжает сохранять сильные позиции, укрепляясь к основным валютам. Доллар стоит 78,71, евро 92,41, а юань под 10,98. Начавшееся ослабление рубля было остановлено ростом ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, где ЦБ будет в июле ежедневно реализовывать 9,76 млрд руб. В том числе под влиянием снижения процентных ставок, к концу года курс рубля к доллару может быть выше 100.Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
https://1prime.ru/20250707/birzha-859241775.html
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2025
Максим Федосов
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Максим Федосов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/07/859260074_0:196:2048:2244_100x100_80_0_0_fe4fe8bb6a0f8e917c54f67d81add2ad.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, курсы валют, доллар, мтс
Мнения аналитиков, Рынок, Курсы валют, доллар, МТС
17:51 07.07.2025
 

Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ

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портфельный управляющий УК Первая Максим Федосов
Максим Федосов
Портфельный управляющий УК "Первая"
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. По итогам понедельника индекс Московской биржи теряет с открытия около 1,4% и возвращается ниже 2800 п. Ключевое влияние на экспортоориентированный российский рынок продолжают оказывать крепкие позиции рубля.
Рынки готовятся прорвать рубеж обороны на Мосбирже
12:07
Геополитика, которая также является одним из основополагающих факторов, также не приносит позитива: последние комментарии Дональда Трампа сигнализируют о вероятном расширении сроков урегулирования украинского конфликта.
С другой стороны, замедляющаяся экономика в совокупности с сохраняющейся на низком уровне инфляцией предполагают дальнейшее смягчение риторики Банка России. На ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1-2%, в зависимости от поступающих условий. Смягчение риторики ЦБ – ветер в спину фондовому рынку.
Лучше рынка торгуется НоваБев (BELU). На прошлой неделе компания впервые поделилась результатами дочерней сети ВинЛаб, которая потенциально может выйти на IPO, что может привести к переоценке акций на бирже. В аутсайдерах сегодня акции МТС (MTSS), которые потеряли 14% на фоне дивидендной отсечки. Телеком распределил за 2024 год 35 рублей дивидендов на бумагу. Несмотря на выплату в рамках дивидендной политики, финансовые результаты в совокупности с долговой нагрузкой МТС вызывают настороженность в вопросе покупки акций компании.
Рубль продолжает сохранять сильные позиции, укрепляясь к основным валютам. Доллар стоит 78,71, евро 92,41, а юань под 10,98. Начавшееся ослабление рубля было остановлено ростом ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, где ЦБ будет в июле ежедневно реализовывать 9,76 млрд руб. В том числе под влиянием снижения процентных ставок, к концу года курс рубля к доллару может быть выше 100.
Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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