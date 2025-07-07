Ветер в спину рынку: все держат рубль и ЦБ

МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. По итогам понедельника индекс Московской биржи теряет с открытия около 1,4% и возвращается ниже 2800 п. Ключевое влияние на экспортоориентированный российский рынок продолжают оказывать крепкие позиции рубля. Геополитика, которая также является одним из основополагающих факторов, также не приносит позитива: последние комментарии Дональда Трампа сигнализируют о вероятном расширении сроков урегулирования украинского конфликта. С другой стороны, замедляющаяся экономика в совокупности с сохраняющейся на низком уровне инфляцией предполагают дальнейшее смягчение риторики Банка России. На ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1-2%, в зависимости от поступающих условий. Смягчение риторики ЦБ – ветер в спину фондовому рынку. Лучше рынка торгуется НоваБев (BELU). На прошлой неделе компания впервые поделилась результатами дочерней сети ВинЛаб, которая потенциально может выйти на IPO, что может привести к переоценке акций на бирже. В аутсайдерах сегодня акции МТС (MTSS), которые потеряли 14% на фоне дивидендной отсечки. Телеком распределил за 2024 год 35 рублей дивидендов на бумагу. Несмотря на выплату в рамках дивидендной политики, финансовые результаты в совокупности с долговой нагрузкой МТС вызывают настороженность в вопросе покупки акций компании. Рубль продолжает сохранять сильные позиции, укрепляясь к основным валютам. Доллар стоит 78,71, евро 92,41, а юань под 10,98. Начавшееся ослабление рубля было остановлено ростом ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, где ЦБ будет в июле ежедневно реализовывать 9,76 млрд руб. В том числе под влиянием снижения процентных ставок, к концу года курс рубля к доллару может быть выше 100.Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. По итогам понедельника индекс Московской биржи теряет с открытия около 1,4% и возвращается ниже 2800 п. Ключевое влияние на экспортоориентированный российский рынок продолжают оказывать крепкие позиции рубля.
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Геополитика, которая также является одним из основополагающих факторов, также не приносит позитива: последние комментарии Дональда Трампа сигнализируют о вероятном расширении сроков урегулирования украинского конфликта.
С другой стороны, замедляющаяся экономика в совокупности с сохраняющейся на низком уровне инфляцией предполагают дальнейшее смягчение риторики Банка России. На ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1-2%, в зависимости от поступающих условий. Смягчение риторики ЦБ – ветер в спину фондовому рынку.
Лучше рынка торгуется НоваБев (BELU). На прошлой неделе компания впервые поделилась результатами дочерней сети ВинЛаб, которая потенциально может выйти на IPO, что может привести к переоценке акций на бирже. В аутсайдерах сегодня акции МТС (MTSS), которые потеряли 14% на фоне дивидендной отсечки. Телеком распределил за 2024 год 35 рублей дивидендов на бумагу. Несмотря на выплату в рамках дивидендной политики, финансовые результаты в совокупности с долговой нагрузкой МТС вызывают настороженность в вопросе покупки акций компании.
Рубль продолжает сохранять сильные позиции, укрепляясь к основным валютам. Доллар стоит 78,71, евро 92,41, а юань под 10,98. Начавшееся ослабление рубля было остановлено ростом ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, где ЦБ будет в июле ежедневно реализовывать 9,76 млрд руб. В том числе под влиянием снижения процентных ставок, к концу года курс рубля к доллару может быть выше 100.
Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
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