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Оманская компания получила долю в крупнейшем франчайзи Rostic's

Оманская компания получила долю в крупнейшем франчайзи Rostic's - 07.07.2025, ПРАЙМ

Оманская компания получила долю в крупнейшем франчайзи Rostic's

Оманская компания Isnad For Business (IFB) получила долю в 12,8% в компании "Кьюэсар инвестментс", учредителе крупнейшего франчайзи Rostic's - International... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:02+0300

2025-07-07T11:02+0300

2025-07-07T11:02+0300

экономика

общество

оман

rostic's

kfc

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Оманская компания Isnad For Business (IFB) получила долю в 12,8% в компании "Кьюэсар инвестментс", учредителе крупнейшего франчайзи Rostic's - International Restaurant Brands, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По этим данным, 1 июля компания Isnad For Business, зарегистрированная в Омане, получила долю в размере 12,75% в компании "Кьюэсар инвестментс". "Кьюэсар инвестментс", согласно ЕГРЮЛ, контролирует 100% в International Restaurant Brands, основной структуре франчайзи Rostic's. В компании "Юнирест", управляющей брендами Rostic's и KFC в России, сообщили РИА Новости, что International Restaurant Brands - их крупнейший франчайзинговый партнер. Как говорится на сайте International Restaurant Brands, она управляет 650 ресторанами Rostic's в 140 городах России. На сегодняшний день в России насчитывается более 1150 ресторанов Rostic's и KFC в 74 регионах, большая часть из них работает по франчайзингу.

https://1prime.ru/20240418/rostics-847494539.html

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общество , оман, rostic's, kfc