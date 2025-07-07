https://1prime.ru/20250707/blackrock-859263372.html

"По-настоящему". В Раде рассказали о недвусмысленном сигнале Киеву от США

"По-настоящему". В Раде рассказали о недвусмысленном сигнале Киеву от США - 07.07.2025, ПРАЙМ

"По-настоящему". В Раде рассказали о недвусмысленном сигнале Киеву от США

Отказ крупнейшей в мире транснациональной инвестиционной компании BlackRock от создания фонда по восстановлению Украины стал ярким сигналом для украинских... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T20:39+0300

2025-07-07T20:39+0300

2025-07-07T20:41+0300

политика

украина

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фонд

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Отказ крупнейшей в мире транснациональной инвестиционной компании BlackRock от создания фонда по восстановлению Украины стал ярким сигналом для украинских властей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене. В частности, нардеп отметил: "Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды (Владимир - прим. ред.) Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - пим. ред.) Ермак (...) говорит о том, что США "выходят" из Украины по-настоящему".Как считает Дубинский, Соединенные Штаты отказываются от финансового и военного спонсорства Украины, в том числе сворачивая помощь в экономическом восстановлении страны.Ранее компания BlackRock прекратила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины, что, как писали западные СМИ, стало следствием победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов, в итоге приведшей к разочарованию США в украинской политике.

https://1prime.ru/20250707/zelenskiy-859257192.html

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украина, blackrock, фонд, инвестиции, мнение