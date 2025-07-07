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Правительство направит средства на строительство больниц в регионах - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство направит средства на строительство больниц в регионах
Правительство направит средства на строительство больниц в регионах - 07.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на строительство больниц в регионах
Правительство РФ направит около 1,8 миллиарда рублей на строительство больниц в трех регионах, о выделенных средствах сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:44+0300
2025-07-07T10:44+0300
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 1,8 миллиарда рублей на строительство больниц в трех регионах, о выделенных средствах сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин в ходе совещания напомнил, что сейчас в Орловской области идет активное строительство многопрофильного центра "Орловская клиническая больница", в том числе с использованием средств федерального бюджета. "На это в нем (бюджете - ред.) предусмотрено свыше двух миллиардов рублей. А в следующем планировалось предоставить региону еще почти 1,3 миллиарда рублей. Направим их уже в 2025-м, чтобы работы можно было завершить с опережением сроков и открыть центр для граждан как можно скорее. Соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин. Кроме того, субсидию в размере почти 260 миллионов рублей получит Псковская область. Средства предназначены для создания нового корпуса Островской межрайонной больницы и на реконструкцию Гдовской и Себежской районных больниц. Алтайскому краю правительство направит около 250 миллионов рублей на возведение хирургического отделения центра охраны материнства и детства в Барнауле. "Будем и дальше содействовать регионам со строительством и развитием учреждений здравоохранения. Это очень важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения поставленной президентом национальной цели по укреплению здоровья людей", – подчеркнул Мишустин.
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правительство рф, михаил мишустин
Правительство РФ, Михаил Мишустин
10:44 07.07.2025
 
Правительство направит средства на строительство больниц в регионах

Мишустин: на строительство больниц в регионах будет направлено около 1,8 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 1,8 миллиарда рублей на строительство больниц в трех регионах, о выделенных средствах сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин в ходе совещания напомнил, что сейчас в Орловской области идет активное строительство многопрофильного центра "Орловская клиническая больница", в том числе с использованием средств федерального бюджета.
"На это в нем (бюджете - ред.) предусмотрено свыше двух миллиардов рублей. А в следующем планировалось предоставить региону еще почти 1,3 миллиарда рублей. Направим их уже в 2025-м, чтобы работы можно было завершить с опережением сроков и открыть центр для граждан как можно скорее. Соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин.
Кроме того, субсидию в размере почти 260 миллионов рублей получит Псковская область. Средства предназначены для создания нового корпуса Островской межрайонной больницы и на реконструкцию Гдовской и Себежской районных больниц.
Алтайскому краю правительство направит около 250 миллионов рублей на возведение хирургического отделения центра охраны материнства и детства в Барнауле.
"Будем и дальше содействовать регионам со строительством и развитием учреждений здравоохранения. Это очень важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения поставленной президентом национальной цели по укреплению здоровья людей", – подчеркнул Мишустин.
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Правительство РФМихаил Мишустин
 
 
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