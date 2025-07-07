https://1prime.ru/20250707/briks-859231476.html

В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС

В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС

На Западе уверены, что инициативы государств-членов БРИКС направлены на перестройку мира и разрушение текущей гегемонии, говорится в публикации немецкого... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:39+0300

2025-07-07T08:39+0300

2025-07-07T08:39+0300

политика

запад

брикс

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Западе уверены, что инициативы государств-членов БРИКС направлены на перестройку мира и разрушение текущей гегемонии, говорится в публикации немецкого издания Bild."Они хотят перестроить мир – и ослабить Запад <…> В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ", — сказано в тексте материала.Отмечается, что угроза также исходит от инициативы по организации Нового Банка Развития в системе БРИКС. В материале сказано, что такое решение может отразиться в увеличении инвестиций в развивающиеся страны и уменьшении расходов стран-участниц.Кроме того, такого рода инициатива говорит о желании государств объединения захватить мировую арену, резюмировали в издании.

https://1prime.ru/20250707/tramp-859229502.html

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запад, брикс