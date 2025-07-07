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В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС
В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС
На Западе уверены, что инициативы государств-членов БРИКС направлены на перестройку мира и разрушение текущей гегемонии, говорится в публикации немецкого... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:39+0300
2025-07-07T08:39+0300
политика
запад
брикс
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Западе уверены, что инициативы государств-членов БРИКС направлены на перестройку мира и разрушение текущей гегемонии, говорится в публикации немецкого издания Bild."Они хотят перестроить мир – и ослабить Запад &lt;…&gt; В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ", — сказано в тексте материала.Отмечается, что угроза также исходит от инициативы по организации Нового Банка Развития в системе БРИКС. В материале сказано, что такое решение может отразиться в увеличении инвестиций в развивающиеся страны и уменьшении расходов стран-участниц.Кроме того, такого рода инициатива говорит о желании государств объединения захватить мировую арену, резюмировали в издании.
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запад, брикс
Политика, ЗАПАД, БРИКС
08:39 07.07.2025
 
В Германии сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС

Bild: страны-участницы БРИКС представляют опасность для Запада

© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Западе уверены, что инициативы государств-членов БРИКС направлены на перестройку мира и разрушение текущей гегемонии, говорится в публикации немецкого издания Bild.
"Они хотят перестроить мир – и ослабить Запад <…> В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что угроза также исходит от инициативы по организации Нового Банка Развития в системе БРИКС. В материале сказано, что такое решение может отразиться в увеличении инвестиций в развивающиеся страны и уменьшении расходов стран-участниц.
Кроме того, такого рода инициатива говорит о желании государств объединения захватить мировую арену, резюмировали в издании.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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