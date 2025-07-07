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СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС
Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:03+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте", - заметили в издании.В публикации также сообщается, что отсутствие на встрече главы Белого дома Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорило о беспорядке, который царил на встрече объединения.Кроме того, авторы обратили внимание на состав делегаций, что говорит о желании участников встречи бросить вызов современному мироустройству во главе с Вашингтоном.
https://1prime.ru/20250707/tramp-859229502.html
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брикс
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС
Bloomberg сравнил совместные фото с саммитов БРИКС и G20
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg
.
"В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте", - заметили в издании.
В публикации также сообщается, что отсутствие на встрече главы Белого дома Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорило о беспорядке, который царил на встрече объединения.
Кроме того, авторы обратили внимание на состав делегаций, что говорит о желании участников встречи бросить вызов современному мироустройству во главе с Вашингтоном.
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