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СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС
Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:03+0300
2025-07-07T09:03+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию &lt;…&gt; Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте", - заметили в издании.В публикации также сообщается, что отсутствие на встрече главы Белого дома Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорило о беспорядке, который царил на встрече объединения.Кроме того, авторы обратили внимание на состав делегаций, что говорит о желании участников встречи бросить вызов современному мироустройству во главе с Вашингтоном.
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брикс
Политика, БРИКС
09:03 07.07.2025
 
СМИ заметили необычную деталь на групповом фото саммита БРИКС

Bloomberg сравнил совместные фото с саммитов БРИКС и G20

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.
"В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте", - заметили в издании.
В публикации также сообщается, что отсутствие на встрече главы Белого дома Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорило о беспорядке, который царил на встрече объединения.
Кроме того, авторы обратили внимание на состав делегаций, что говорит о желании участников встречи бросить вызов современному мироустройству во главе с Вашингтоном.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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