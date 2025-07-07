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Эксперт назвал расширение БРИКС сдвигом в мировой экономике

Эксперт назвал расширение БРИКС сдвигом в мировой экономике - 07.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал расширение БРИКС сдвигом в мировой экономике

Присоединение Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Эфиопии к БРИКС свидетельствует о сдвиге в мировой экономике, заявила египетский эксперт по международным... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:19+0300

2025-07-07T15:19+0300

2025-07-07T15:19+0300

экономика

оаэ

египет

эфиопия

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БЕНГАЗИ, 7 июл – ПРАЙМ. Присоединение Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Эфиопии к БРИКС свидетельствует о сдвиге в мировой экономике, заявила египетский эксперт по международным экономическим вопросам Самар Адель в интервью РИА Новости в понедельник. "Присоединение новых стран, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия, представляет собой качественный сдвиг в структуре международной экономической системы", - считает эксперт. В интервью собеседник агентства также подчеркнула, что расширение отражает желание стран Юга пересмотреть правила мировой экономики, чтобы ограничить западную гегемонию посредством разнообразия участвующих держав в блоке, которые также обладают огромными природными ресурсами, выгодным стратегическим географическим положением и развивающимися рынками. "Расширение позволит БРИКС трансформироваться в блок, способный влиять на международную торговлю, особенно в сферах энергетики, продовольствия, финансов и технологий", - считает Адель. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.

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оаэ, египет, эфиопия