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Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП
Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП - 07.07.2025, ПРАЙМ
Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП
Доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет от 40 до 46%, сообщил профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш в интервью РИА новости. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:03+0300
2025-07-07T17:03+0300
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АЛЖИР, 7 июл – ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет от 40 до 46%, сообщил профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш в интервью РИА новости. "Показатели стран БРИКС, расширившегося в настоящее время, составляют почти половину населения мира и от 40 до 46 процентов мирового ВВП, согласно последним оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал он. Собеседник агентства также подчеркнул, что новые страны, вступившие в БРИКС, отражают многозадачность объединения и готовы в союзе стать новым влиятельным игроком на мировой арене. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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брикс, мировая экономика, мировой ввп
Экономика, БРИКС, Мировая экономика, мировой ВВП
Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП
Профессор Хабаш: доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 40-46%
АЛЖИР, 7 июл – ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет от 40 до 46%, сообщил профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш в интервью РИА новости.
"Показатели стран БРИКС, расширившегося в настоящее время, составляют почти половину населения мира и от 40 до 46 процентов мирового ВВП, согласно последним оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал он.
Собеседник агентства также подчеркнул, что новые страны, вступившие в БРИКС, отражают многозадачность объединения и готовы в союзе стать новым влиятельным игроком на мировой арене.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
Эксперт назвал расширение БРИКС сдвигом в мировой экономике