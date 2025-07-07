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Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП

Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП - 07.07.2025, ПРАЙМ

Алжирский эксперт оценил долю стран БРИКС в мировом ВВП

Доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет от 40 до 46%, сообщил профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш в интервью РИА новости. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:03+0300

2025-07-07T17:03+0300

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АЛЖИР, 7 июл – ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет от 40 до 46%, сообщил профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш в интервью РИА новости. "Показатели стран БРИКС, расширившегося в настоящее время, составляют почти половину населения мира и от 40 до 46 процентов мирового ВВП, согласно последним оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал он. Собеседник агентства также подчеркнул, что новые страны, вступившие в БРИКС, отражают многозадачность объединения и готовы в союзе стать новым влиятельным игроком на мировой арене. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.

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брикс, мировая экономика, мировой ввп