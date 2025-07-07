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Российское юрлицо Burberry продлило аренду офиса в Москве
Российское юрлицо Burberry продлило аренду офиса в Москве - 07.07.2025, ПРАЙМ
Российское юрлицо Burberry продлило аренду офиса в Москве
Российское юридическое лицо британского дома моды Burberry в конце прошлого года продлило аренду своего офиса в Москве до 31 марта 2027 года, говорится в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:54+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российское юридическое лицо британского дома моды Burberry в конце прошлого года продлило аренду своего офиса в Москве до 31 марта 2027 года, говорится в пояснениях к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год. "На 31 декабря 2024 года обществом было принято решение о продлении срока аренды офисного помещения. В связи с данным фактом обществом по состоянию на 31 декабря 2024 года была произведена модификация договора аренды офисного помещения", - говорится в отчете ООО "Берберри Ритейл". В таблице, приведенной в отчете, уточняется, что аренда офиса по адресу Петровка, 16 продлена до 31 марта 2027 года. Там же сказано, что по данным на 31 декабря 2024 года среднесписочная численность работников компании составляет 7 человек. На конец прошлого года остаток денежных средств юрлица составляет 87 миллионов рублей. Компания ожидает, что в течение 2025 года поступит 12 миллионов рублей от "продажи товаров связанным сторонам" - такой остаток будет "достаточным для осуществления операционной деятельности". "Вышеописанные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность. Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность общества в 2025 году будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям", - сказано в отчете. Британский дом моды Burberry приостановил розничную продажу через российские магазины в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине, а также из-за санкций. Российское юрлицо приостановило операционную деятельность, уволило часть сотрудников и расторгло договоры с обслуживающими организациями.
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общество , москва, украина
Общество , МОСКВА, УКРАИНА
Российское юрлицо Burberry продлило аренду офиса в Москве
Юрлицо Burberry продлило аренду офиса в Москве до 31 марта 2027 года
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российское юридическое лицо британского дома моды Burberry в конце прошлого года продлило аренду своего офиса в Москве до 31 марта 2027 года, говорится в пояснениях к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год.
"На 31 декабря 2024 года обществом было принято решение о продлении срока аренды офисного помещения. В связи с данным фактом обществом по состоянию на 31 декабря 2024 года была произведена модификация договора аренды офисного помещения", - говорится в отчете ООО "Берберри Ритейл". В таблице, приведенной в отчете, уточняется, что аренда офиса по адресу Петровка, 16 продлена до 31 марта 2027 года.
Там же сказано, что по данным на 31 декабря 2024 года среднесписочная численность работников компании составляет 7 человек.
На конец прошлого года остаток денежных средств юрлица составляет 87 миллионов рублей. Компания ожидает, что в течение 2025 года поступит 12 миллионов рублей от "продажи товаров связанным сторонам" - такой остаток будет "достаточным для осуществления операционной деятельности".
"Вышеописанные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность. Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность общества в 2025 году будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям", - сказано в отчете.
Британский дом моды Burberry приостановил розничную продажу через российские магазины в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине, а также из-за санкций. Российское юрлицо приостановило операционную деятельность, уволило часть сотрудников и расторгло договоры с обслуживающими организациями.
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