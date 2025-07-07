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СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/conversation-859256916.html
СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине
СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине
Приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта, пишет журнал... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:39+0300
2025-07-07T16:39+0300
политика
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта, пишет журнал Conversation. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Это (остановка американской помощи - ред.) также ограничивает возможность Украины атаковать российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта", - пишет издание. Журнал указывает на то, что президент США Дональд Трамп "не спешит отменять" решение о приостановке помощи, несмотря на исходящий из Киева "протест".
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общество , украина, сша, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, НАТО
16:39 07.07.2025
 
СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине

Conversation: остановка помощи США помешает Украине атаковать линии снабжения РФ

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта, пишет журнал Conversation.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Это (остановка американской помощи - ред.) также ограничивает возможность Украины атаковать российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта", - пишет издание.
Журнал указывает на то, что президент США Дональд Трамп "не спешит отменять" решение о приостановке помощи, несмотря на исходящий из Киева "протест".
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