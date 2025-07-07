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Доллар дорожает к другим мировым валютам на ожиданиях по торговле

Доллар дорожает к другим мировым валютам на ожиданиях по торговле - 07.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к другим мировым валютам на ожиданиях по торговле

Стоимость доллара к другим мировым валютам в понедельник днем поднимается на ожиданиях по поводу торговой политики США, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:41+0300

2025-07-07T12:41+0300

2025-07-07T12:41+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в понедельник днем поднимается на ожиданиях по поводу торговой политики США, следует из данных торгов. По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1726 доллара с 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 145,44 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,24% - до 97,41 пункта. Трейдеры продолжают оценивать перспективы по торговле США в последние дни перед предельным сроком возобновления ряда американских пошлин. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля. В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. Трейдеры оценивают и макростатистику из еврозоны. Так, розничные продажи в еврозоне в мае уменьшились в месячном выражении на 0,7%, как и ожидалось. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 1,8%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,2%. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в июле до 4,5 пункта с 0,2 пункта в июне, достигнув самого высокого значения с февраля 2022 года. Аналитики ожидали увеличения только до 1,1 пункта. Показатель растет третий месяц подряд, оттолкнувшись от значения апреля в минус 19,5 пункта. Промпроизводство Германии в мае выросло на 1,2% в месячном выражении, аналитики ожидали нулевую динамику.

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общество , сша, германия, дональд трамп, скотт бессент, ес, sentix