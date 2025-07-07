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Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей - 07.07.2025, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:40+0300
2025-07-07T17:40+0300
2025-07-07T17:41+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня, следует из данных торгов.К 17.37 мск курс доллара снижался на 48 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78 рублей. Минутами ранее он опускался до 77,97 рубля, минимума c 30 июня.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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рынок, доллар
Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня, следует из данных торгов.
К 17.37 мск курс доллара снижался на 48 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78 рублей. Минутами ранее он опускался до 77,97 рубля, минимума c 30 июня.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.