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Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей - 07.07.2025, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара опустился ниже 78 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник опустился ниже 78 рублей впервые с 30 июня, следует из данных торгов.К 17.37 мск курс доллара снижался на 48 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78 рублей. Минутами ранее он опускался до 77,97 рубля, минимума c 30 июня.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

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