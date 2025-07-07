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Доллар дорожает к евро после двухнедельного снижения - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/dollar-859259910.html
Доллар дорожает к евро после двухнедельного снижения
Доллар дорожает к евро после двухнедельного снижения - 07.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро после двухнедельного снижения
Стоимость доллара растет по отношению к евро в понедельник вечером после двух подряд недель снижения, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:45+0300
2025-07-07T17:45+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в понедельник вечером после двух подряд недель снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1736 доллара с 1,1779 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,75 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,14% - до 97,32 пункта. За две предыдущие недели европейская валюта подорожала к доллару более чем на 2%. Трейдеры продолжают оценивать перспективы по торговле США в последние дни перед предельным сроком, на который назначено возобновление ряда американских пошлин. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля. В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Аналитики отмечают, что неопределенность в торговой политике США по-прежнему оказывает определенное давление на доллар. "Неопределенность политики США, оказывающая влияние на доллар, возможно, не так сильна, как в начале апреля, но мы считаем, что эта корреляция все еще имеет значение", - цитирует агентство Рейтер главу отдела валютных исследований HSBC Пола Макела (Paul Mackel).
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доллар, евро, рынок
Экономика, доллар, евро, Рынок
17:45 07.07.2025
 
Доллар дорожает к евро после двухнедельного снижения

Стоимость доллара к евро растет в понедельник после двух недель снижения

© fotolia.com / ElenaR%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© fotolia.com / ElenaR
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в понедельник вечером после двух подряд недель снижения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1736 доллара с 1,1779 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,75 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,14% - до 97,32 пункта.
За две предыдущие недели европейская валюта подорожала к доллару более чем на 2%.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы по торговле США в последние дни перед предельным сроком, на который назначено возобновление ряда американских пошлин. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля.
В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Аналитики отмечают, что неопределенность в торговой политике США по-прежнему оказывает определенное давление на доллар.
"Неопределенность политики США, оказывающая влияние на доллар, возможно, не так сильна, как в начале апреля, но мы считаем, что эта корреляция все еще имеет значение", - цитирует агентство Рейтер главу отдела валютных исследований HSBC Пола Макела (Paul Mackel).
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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