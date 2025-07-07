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Самая прожорливая экономика в мире нацелилась на российские металлы

Самая прожорливая экономика в мире нацелилась на российские металлы - 07.07.2025, ПРАЙМ

Самая прожорливая экономика в мире нацелилась на российские металлы

Российские компании резко нарастили продажи цветных металлов в Китай - меди, алюминия, а поставки никеля подскочили более чем в два раза. Чем обусловлен рост и... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T06:00+0300

2025-07-07T06:00+0300

2025-07-07T06:00+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ, Елена Савельева. Российские компании резко нарастили продажи цветных металлов в Китай - меди, алюминия, а поставки никеля подскочили более чем в два раза. Чем обусловлен рост и выгодно ли это России – в материале "Прайм".Повышенный спрос За первые 5 месяцев текущего года российский экспорт цветных металлов в КНР значительно вырос. Продажи российского алюминия в Китай в январе-мае выросли почти на 56% в годовом исчислении - до 1 млн тонн, меди увеличились на 66%, а экспорт никеля вырос более чем в два раза, указывает Bloomberg со ссылкой на данные Trade Data Monitor.Несмотря на то, что под контролем КНР - почти весь мировой рынок редкоземельных элементов, базовых металлов самой "прожорливой" экономике мира не хватает. Сам Китай — крупнейший в мире производитель рафинированной меди, его мощности по производству глинозема и электролитического алюминия составляют около 50% мировых, а потребность в никеле также высока. Однако соответствующих минеральных ресурсов в Китае недостаточно."Уровень самообеспеченности по медной руде составляет лишь 13,9%, запасы бокситов составляют всего 2% от мировых, а никелевые руды в дефиците и в основном представлены сульфидными. Поэтому Китай традиционно зависит от импорта, и российские цветные металлы могут восполнить этот дефицит" - поясняет Чжан Шицзя, младший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.КНР заметно увеличила спрос из-за замедления собственного производства алюминия (рост всего 3% в 2024 году) и дефицита гидроэнергии, добавляет Алексей Харитоненко, бенефициар "ДКС Империя". Восстановление объемов производства обрабатывающих отраслей, прежде всего производства бытовой техники и автомобилей, лишь разгоняет аппетиты Поднебесной."Энергетический переход, ускоряющееся строительство сетевой инфраструктуры и производство электро- и гибридных автомобилей усиливают потребность в меди для кабелей и тяговых двигателей, в никеле для катодов высокоэнергетических аккумуляторов и в алюминии как лёгком конструкционном металле для транспорта и ВИЭ-установок" - указывает Вадим Петров заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология". Cработало и еще одно обстоятельство: возник конкурирующий спрос между США и Китаем за цветные металлы до введения пошлин."Американцы спешили закупиться алюминием, медью и никелем, чтобы металл успел попасть на склады до введения тарифов. Из-за конкуренции китайские покупатели, в частности, меди, на фоне дефицита медного концентрата компенсировали импорт увеличением поставок из России", - отмечает Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь". Курс на ВостокВ последние годы Китай стал ключевым партнером для России: объем торговли между странами в прошлом году превысил 240 миллиардов долларов. Это позволило РФ заменить европейский рынок, утраченный из-за санкций и торговых ограничений. В частности, успешно переориентировала на Азию львиную долю поставок энергоносителей.Рост поставок цветных металлов в КНР – также часть стратегии РФ "разворота на Восток", начатой после 2022 года, когда экспорт в КНР стал ключевым для компенсации потерь на западных рынках.Две крупнейших российских металлургических компании — "Норильский никель" и "Русал" не под санкциями "Большой семерки". Однако с апреля 2024-го действует запрет на прием новых поставок российских металлов на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже. К тому же, США ввели 200-процентные пошлины на алюминий, а квоты ЕС на импорт алюминия из РФ (275 тысяч тонн до февраля 2026 года) ограничивают поставки в Европу.Возросшая зависимостьТаким образом, несмотря на то, что российские металлурги оказались в достаточно сложном положении, увеличение экспорта в КНР частично выравнивает ситуацию. Но несет и определенные риски."Возросший экспорт в Китай частично смягчает кризис, но не решает его полностью. Российские компании, включая "Норильский никель" и "Русал" теряют ликвидность из-за дисконта (алюминий торгуется на 22% ниже спотовых цен) и логистических затрат. А зависимость от Китая в части экспорта делает рынок уязвимым к протекционизму КНР" - указывает Алексей Харитоненко.Моноконцентрированное направление несет риски: около 63 % российского никеля и уже свыше половины алюминия уходит в КНР, что усиливает ценовую зависимость от переговорной позиции единственного крупного покупателя и делает компанию-экспортёра уязвимой к колебаниям китайского промышленного цикла. В результате повышенные объёмы лишь частично компенсируют выпадающую выручку на европейском направлении, поскольку маржа с учётом дисконта и удорожания логистики остаётся ниже докризисной, поясняет Вадим Петров.Перспективы есть По мнению наблюдателей, учитывая высокий спрос на цветные металлы со стороны азиатских стран, Россия может, опираясь в том числе на механизмы ШОС и БРИКС, увеличить долю своего экспорта и на другие рынки. Другое дело, что диверсификация рынков сбыта потребует сложной работы."Так, Турция, ОАЭ и страны ASEAN предъявляют большой спрос на первичный алюминий и рафинированную медь. Их внутренний рынок растет за счет строительства и электротехники. Однако на этих направлениях Россия сталкивается с конкуренцией Бахрейна, Мозамбика, Индонезии и Чили, а также с риском вторичных санкций. Для никеля перспективен индийский аккумуляторный кластер и южнокорейские катодные линии, но обе юрисдикции ориентируются на долгосрочные оффтейк-контракты и ESG-требования, что потребует адаптации российских стандартов отчётности" - поясняет Вадим Петров.В целом российские металлургические компании довольно активно пытаются действовать на рынках стран Глобального Юга и можно предположить, что вслед за ростом объемов поставок в Китай можно ожидать роста спроса со стороны стран Западной, Восточной и Юго-Восточной Азии, указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ.Европа же, как подчеркивает эксперт, поступает опрометчиво, квотируя поставки российских металлов. Это лишь усиливает спад в обрабатывающих отраслях ЕС и сокращает рост экономики. Действия ЕС могут привести к ускорению роста цен на металлы на европейском рынке на 7-10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рф, русал, гмк норильский никель, металлы